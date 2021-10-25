洛杉磯雨勢不大 今晚結束 之後是乾燥溫暖天氣

洛杉磯地區25日晨開始降雨，雨勢較輕。（福斯新聞截圖）

南加洛杉磯 地區25日晨開始降雨，這場降雨屬於襲擊北加州大氣河風暴 系統一部分，雖然雨勢在北加及太平洋西北區造成密集和破壞性影響，但在南加表現較弱，並會於25日晚6時或7時向東移動。

國家氣象局指出，洛杉磯降雨在午間時分可能較多，很快轉弱，並快速移出該地區。天氣預報也提醒可能在部分地區降雨會導致不嚴重的洪水和稍強風力。近期發生野火地區會因降雨發生輕微泥石流，但由於降雨不大且持續不太久，所以對於先前大規模山火地區，比如Bobcat山火或Ranch2野火，預計不會因降雨造成太大影響。

據城市新聞社（CNS）消息，在洛杉磯大部分地區，25日預計降雨會達0.5吋和1.5吋，最高時會至1吋至2.5吋，在海岸山麓及210號公路山麓一帶降雨較多。同時此次風暴不太可能有雷暴發生。當天上午9時至晚6時，在羚羊谷和聖塔克拉利塔山谷發布強風警報，預計在這些地區會發生每小時15哩至30哩風力，在山區或出現風力每小時60哩孤立及短暫陣風。洛杉磯山地區，不包括聖塔蒙尼卡區域，於25日上午4時至午後2時也發布強風警報。

據天氣預報稱，南加25日晚降雨概率可能會降至20%，次日天氣晴朗。26日氣溫預計在60餘度和70多度間。這次風暴在南加或不會在一些海拔超過8000呎地區帶來更多降雪。預計25日南加低溫在50多度至60多度。降雨過後本周還是乾燥及溫暖天氣。