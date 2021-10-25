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加密貨幣投資騙局多針對亞裔成功女性 總損失逾數百萬

記者李雪／洛杉磯報導
圖為香港一女子從比特幣的宣傳廣告前走過。（美聯社）
圖為香港一女子從比特幣的宣傳廣告前走過。（美聯社）

隨著加密貨幣投資越來越火，近來有華裔民眾頻頻落入加密貨幣詐騙陷阱，洛杉磯縣警方也表示騙子尤其針對事業成功的亞裔女性。

華裔C女士是一名地產經紀，近日在臉書上有男子加她好友，照片看起來正經端正，C女士以為對方要買房子便接受。該男子稱自己在紐約、上海、悉尼（又稱雪梨）各地都有房產，想看亞凱迪亞的300萬元的房子。C女士一開始並沒太在意，該男子一日發來一段看房的視頻，說因為C女士沒怎麼搭理他，於是他找了別的經紀看了這個房子。

C女士以為對方果真是潛在客戶，於是認真起來。之後的聊天走向則不僅停留在房子相關問題，該男子又是曬豪車曬名錶，一副有錢帥哥的模樣。並告訴C女士做房產經紀的工作太辛苦，而他這麼有錢是因為炒幣賺來的，並熱心表示願意教C女士。隨後他便指導C女士如何安裝Coinbase手機應用，在上面開戶並買賣，C女士也一口氣買了1萬5的以太幣。

原本到此還都是正常操作，Coinbase手機應用也是正規的交易平台。但一日該男子又遊說C女士將Coinbase上的錢轉去另一個網站，C女士也沒多想就照做了。但到當天晚上經友人提醒，C女士才驚覺不對勁，好在趕緊聯繫銀行停止了這筆未完成的轉帳動作，並報告了警方。

洛杉磯縣警局專精加密貨幣詐騙案的警探Anthony Moore對本報表示，他們發現此類案件許多受害人都是事業成功的亞裔，且女性居多。騙局套路都是和受害人在社交媒體上聊天，聊天內容從「妳頭髮真美」到如何投資，最終透過加密貨幣轉帳、代替交易或投資等方式轉走錢財。最近兩年由於加密貨幣增值，騙子利用民眾擔心錯過漲錢機會的心態，這類案件越發多起來。

他提供一份縣警局的中文傳單，其中寫著加密貨幣投資騙子大多針對25至55歲之間的成功亞裔女性生意人，總損失已超過數百萬元。騙子多是在社交平台和線上約會網站發訊息，內容和受害人的生意和工作有關，騙子會將談話變得有些浪漫，隨後開始談及加密貨幣的投資策略。受害者被指示在合法的加密貨幣交易網站上開設投資賬戶，購買加密貨幣，並將資金發送到由詐騙者控制的詐騙網站。

警方建議，民眾要驗證對方的身份再談合作，最好安排面對面的會談；在開展涉及加密貨幣的業務時要持懷疑態度；對「保證高收益回報」的承諾要持懷疑態度；民眾應學習各樣方式來識別投資騙局。

許多民眾遭到電訊詐騙後不願報警，或在聯調局的ic3.gov網站登記，認為反正錢也找不回來了。Moore警探表示，報警雖然不能保證一定能追回錢，但不報警是肯定追不回錢，因為若有一天警方破獲了犯罪集團，而受害人沒有匯報的話，必然是無法領回錢了。他勸告受害民眾一定要報案，去自己所在的警局報案，並在ic3.gov網站登記。報案是為了合作，如果所有受害人都報案，那麼能幫助警方追蹤犯罪模式，進而才有可能將詐騙犯捉拿歸案。

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