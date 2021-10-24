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南加25日暴風雨 聖塔芭芭拉縣發布野火地區撤離令

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南加25日暴風雨 聖塔芭芭拉縣發布野火地區撤離令

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導
阿里薩山火。（加州消防局）
阿里薩山火。（加州消防局）

據NBC4最新報導，因避免大氣河風暴來臨，可能引發阿里薩山火（Alisal Fire）燃燒過的地區發生山洪及泥石流，造成居民及財產損失，24日，聖塔芭芭拉縣對火場部分高危社區發布撤離令。

據報導，撤離令於24日上午晚些時候由縣府應急辦公室及縣警局辦公室發布實施，聲明中指出，撤離令基於24日夜至25日上午風暴期間可能會導致泥石流。撤離令覆蓋範圍包括，Las Flores Canyon以西、Mariposa Reina以東、West Camino Cielo以南，以及延伸海岸的所有社區居民，山火燃燒地帶，與周邊社區，務必在24日午間前撤離。

國家氣象台發布的洪水警報於25日晨6時生效，一直持續至中午12時。NBC4氣象預報員Belen De Leon預報，因風暴期間每小時降雨量可達一英吋，令人擔心在野火燒過地區會發生泥石流。

聖塔芭芭拉縣府在聲明中表示，泥石流會對當地道路及建築產生威脅，包括主要道路Refugio路以及101公路交通。一個疏散庇護中心已經在當地成立，SBCC Wake Center地址：300 N. Turnpike Road, Santa Barbara CA 93111。

需要動物疏散及庇護的居民可致電Animal Services Hotline，805-681-4332。或致電縣警局非緊急調度電話805-683-2724，要求轉on-call 動物管控執法人員。

據悉，截止24日，阿里薩山火燃燒大約1萬6962英畝，已經控制97%。

風暴 山火 庇護

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