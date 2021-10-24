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美華聯舉辦國際反種族歧視論壇：反對歧視人人有責

記者啟鉻／洛杉磯報導
論壇部分截圖。（記者啟鉻）
論壇部分截圖。（記者啟鉻）

美華聯24日舉辦線上「國際反種族歧視論壇」，目的在強化與主流社會及不同族裔直接溝通、交流及理解。活動有二百餘人參加，主講者來自美國英國政、商、學界和非政府組織。論壇總策劃之一、美國加州Cal Poly Pomona教授林連連總結，美國和英國在反種族歧視領域，均面臨挑戰，迫切需要國際合作；同時大家都有責任反對和阻止仇恨犯罪。

論壇總策劃除林連連，尚有英國律師朱小久。美國教授專家聯合會理事長徐蕾教授擔任論壇主持人，理事長丁凌博士提供論壇技術支持。南加資深僑領張素久、美華聯主席陳慧碧、國際應對種族歧視聯盟和英中律師協會會長朱小久，分別致歡迎詞。

當天活動主辦單位還有：國際應對種族歧視聯盟（英國）、美國教授專家聯合會、英中律師協會（英國）。

主講人、前加州參議會共和黨領袖夏樂柏（Bob Huff），在論壇中討論了加州存在種族歧視問題，並就如何促進族裔平等提出建議。他擔任加州參議員十餘年，為爭取族裔平等做了大量有成效工作。2014年，夏樂柏的提案在參議會通過，要求聯邦就排華法案向全體華人道歉。

主講人周敏來自洛杉磯加州大學（UCLA）社會學和亞美研究領域教授，擔任亞美研究中心主任，她主講題目是「模範少數族裔的刻板印象及對亞裔美國人的影響」。討論了從「黃禍」到「模範少數族裔」歷史演變，從多方面說明亞裔刻板印象對亞裔美國人影響。

主講人Sarah Owen女士是英國國會議員，是英國第一位有亞裔血統的女性國會議員。她主講題目是反對歧視婦女和反對仇視亞裔。指出英國在疫情期間對亞裔社區仇恨犯罪日益嚴重，她主持了英國歷史上第一次反歧視亞裔國會辯論。

英國非政府組織The Monitoring Group負責人Suresh Grover，參加論壇，該組織是全英反種族歧視組織，已經成立40年。他在討論中，重點集中在英國種族歧視和反種族歧視現狀和特點。

林連連總結時表示，四位主講人個人經歷對每位論壇參與者都有激勵，大家都有責任反對和阻止仇恨犯罪。她還特別提到，這次論壇總策劃人之一朱小久律師，是南加資深僑領張素久的小女兒。

種族歧視 英國 美國

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