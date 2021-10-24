聖地牙哥男子被控謀殺失蹤的亞裔妻子 他不認罪

九個月前失蹤後下落不明的菲律賓裔妻子。（聖地牙哥縣檢察長辦公室）

聖地牙哥 縣丘拉維斯塔（Chula Vista）市一名菲律賓裔婦女「梅·米勒特」（May “Maya” Millete），九個月前失蹤後下落不明。她40 歲的先生拉里·米勒特 (Larry Millete)已於上周二10月19日以謀殺妻子的罪名被逮捕，並於21 日在丘拉維斯塔法院過堂，唯他對殺妻指控表示不認罪（pleaded not guilty）。

有關拉里·米勒特是否應在設定保釋金下被釋放的聽證會，訂 11 月 4 日舉行。

梅·米勒特是三個小孩子的媽，失蹤時39 歲，失蹤前她正與先生在鬧離婚。聖地牙哥縣檢察長斯蒂芬（Summer Stephan） 日前在丘拉維斯塔市舉行的記者會上說，儘管梅·米勒特尚未被找到，也的屍體也沒有被發現，但案件中的證據「指向一個方向-梅是被謀殺了」。

拉里·米勒特21 日除了不承認謀殺罪的指控之外，對非法持有攻擊性武器的重罪指控也表示不認罪。如果他的控罪全部成立，他可能會被判至少入獄 25 年至終身監禁。

在拉里·米勒特21 日出庭時，丘拉維斯塔法院法官 Maryann D'Addezio 下令他不得保釋繼續入獄。法官還發布命令，要求他交出任何武器，並遠離這對夫婦的三個孩子。

而在當天的公開法庭上沒有分享有關此案的新細節。聽證會結束後，沒有任何律師和梅·米勒特的家人與記者交談。

警方和檢察官 認為，拉里·米勒特在今年 1 月 7 日或前後殺死了他的妻子。那是調查人員發現其妻與其他人交流證據的最後一天。她的最後一個電話是給離婚律師的，她最後的書面信息是給她的家人。

調查人員稱，海軍合同專家梅·米勒特準備與相戀 20 年的丈夫分手，但先生不願意。調查人員聲稱，拉里·米勒特曾求助於所謂「施法者」的在線公司，也就是他付錢給他們施法，目的是讓妻子留在婚姻中。

檢察官說，在拉里·米勒特去年 12 月底發給施法者的多條在線信息中，他要求他的妻子喪失行為能力，讓她在一次事故中骨折。根據法庭文件，拉里·米勒特在今年 1 月 7 日知道他的妻子準備提出離婚，他向施法者發送了信息：「我想她想讓我快點崩潰；我的身體在顫抖，真的要崩潰了」。

一個監控視頻顯示梅·米勒特於 1 月 7 日下午到達家中。 據丘拉維斯塔警局警探說，沒有視頻顯示她離開家，他並寫了一份聲明，做為支持逮捕拉里·米勒特的逮捕令依據。在文件中，偵探傑西·維森特寫道，梅·米勒特的手機 在 1 月 8 日凌晨 1 點 25 分左右關機。

幾個小時後，就在早上 6 點之前，監控視頻顯示拉里·米勒特將他的雷克薩斯 SUV 倒車到他與妻子和孩子合用的家中車庫，但汽車後部的情況攝像頭無法看到。大約 45 分鐘後，他帶著四 歲的兒子開車離開，直到 11 個多小時後，他才回家。根據偵探維森特的聲明，他的手機一直處於關機狀態。

而法庭記錄顯示，調查人員無法解釋拉里·米勒特那時的下落。而在他回到家的前兩個小時，他將住家地址輸入到車輛的 GPS 系統中。

根據法庭記錄，在調查期間，對梅·米勒特銀行賬戶的審查顯示，自從她被報告失踪後，沒有出現過任何交易，也沒有任何可信的目擊者看到過她。她的車和貴重物品都留在家中。

加州法律允許檢察官在受害者屍體未被發現的情況下，以謀殺罪起訴某人。聖地牙哥縣檢察長斯蒂芬日前表示，一個人失踪並且沒有生命證據的事實，是犯罪和謀殺的間接證據。

拉里·米勒特的律師 Bonita Martinez 則將她的客戶描述為「一個好人」。她本週早些時候表示，她對她的客戶被捕感到驚訝，因為沒有屍體，只能「猜測」發生了犯罪。她還說，沒有證據表明「有任何形式的暴力」。