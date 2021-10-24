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吳孟臻競選連任山景學區教委 該學區包括艾爾蒙地

記者王若然／艾爾蒙地報導
吳孟臻教委競選籌款宴。（吳孟臻提供）
吳孟臻教委競選籌款宴。（吳孟臻提供）

洛杉磯縣山景學區（Mountain View School District）華裔教委吳孟臻（Cindy Wu）23日宣布，將競選第二個教委任期，繼續尚未完成的工作。她於2018年11月當選，第一個四年任期將於2022年11月完成，她的連任選舉也將訂2022年11月進行。

吳孟臻23日下午舉辦競選籌款會，說明希望連任山景學區教委的原因。她說，自己的工作還沒有完成，例如學區地產方面的變動、學生的素質改善、課程還沒達到理想目標等。她說，學區目前正處於關鍵的地產開發階段，想要用自己房地產業務經驗幫助學區達成目標。

吳孟臻是山景學區第一位華裔教委，首任期間她關注有關華人的課程和服務，推動了學區中文沉浸課程的發展，聘請會說中文的家長和社區聯絡員，山景學區的網頁上也在英、西語兩種語言基礎上增加了中文、越南語。

山景學區教委明年11月選舉時會有三席空缺，屆時將按照得票高低決定當選結果。吳孟臻很有信心說，2018年競選時，山景學區教委會也是有三個空缺，當時她以最高票當選，希望這次也可以順利連任。

吳孟臻的競選獲得了眾多民選官員的支持。在23日的籌款會上，出席嘉賓包括：加州財務長馬世雲（Fiona Ma），洛杉磯縣估值官Jeff Prang，蒙特利公園市市長饒影凡，天普市市長喻穎章（Vincent Yu），洛杉磯社區學院學區理事方樹強 (Mike Fong)，Yorba Linda市長黃瑞雅(Peggy Huang)等約15位民選官員。

山景學區共有八所學校及大約5500學生，主要包含艾爾蒙地市（El Monte）和南艾爾蒙地市。吳孟臻說，這兩所城市近來有越來越多的亞裔入住，目前約佔30%至40%的人口。但是華裔面孔的教職人員卻很少。她說，山景學區教師工資是全洛杉磯縣最高的，她鼓勵感興趣的民眾可以來嘗試做老師，也希望自己在學區教委任內可以鼓勵更多華裔出來做老師。

吳孟臻（中）競選連任山景學區教委。（吳孟臻提供）
吳孟臻（中）競選連任山景學區教委。（吳孟臻提供）

學區 洛杉磯 華裔

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