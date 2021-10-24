南加內陸萬聖節派對槍擊案1死4傷 嫌犯在逃

圖為案發街區。（谷歌）

南加 內陸一戶居民家近日舉辦萬聖節 派對（Halloween party）時發生槍擊 案，一名18歲男子遭槍殺，其他四人受傷。警方尚未掌握嫌犯槍擊動機，目前嫌犯在逃。

案件發生在聖伯納汀諾縣安大略市（Ontario），案發時間在10月23日凌晨，位於市區Bonnie Brae Court700號街區，靠近小學Berlyn Elementary School。警方表示，槍擊發生在派對接近結束時，18歲男子遭槍擊後，當場死亡。警方在案發住宅外車道發現死者遺體。具體細節警方尚未公布。

其他四名傷者包括一名成人，以及三名高中學生，均在案發地附近發現，受傷嚴重，被送往醫院急救。安大略市警局發言人Sequoia Payton表示，傷者送醫後情況不穩定。不過後來院方表示，經搶救，傷者雖然傷情嚴重，但生命已無大礙。

警方說，萬聖節派對是在住宅內舉辦，等到快結束，大家離開走到室外，準備上車時，遭到槍擊。發言人說，確信槍擊案與先前參與者之間發生糾紛有關。槍聲響起後，大家四散奔跑躲避，警方尚未確定還有其他槍擊嫌犯。

警方表示，到底有多少人參加派對尚不確定，但一些參與者尚未接受邀請，也加入派對，絕大多數人屬未成年。案發後，由於傷者在醫院搶救，警方尚未與傷者面談暸解案情，但有目擊者向警方提供線索。警方尚未確定行凶者動機。

警方呼籲目擊者提供嫌犯線索，可致電安大略市警局909-986-6711，或致電警探Kyle Mean909-408-1769。