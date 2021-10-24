洛縣發生芮氏規模3.6地震 連遠在奇諾岡都感受得到

美國地質調查局稱，週日早上 7 點 01 分，距離洛杉磯市中心不到一哩的地方發生了 芮氏規模3.6 地震。（美國地質調查局USGS）

美國 地質調查局（U.S. Geological Survey，簡稱USGS）10月24日周日稱，當天早上 7 點 01 分，距離洛杉磯 市中心不到一哩的地方，發生芮氏規模3.6地震 。而在臉書的一個華人社群裡，有住在聖伯納汀諾縣奇諾岡（Chino Hills）的華人表示，她在當地都感受到很輕微的震動。

地震發生地距洛縣商業市（Commerce）不到一哩、距東洛杉磯不到一哩、距梅伍德市（Maywood）一哩的地方。地震發生在 10.7 哩的深度，這減少了它的感受範圍，警方沒有立即收到損壞報告。

據美國地質調查局稱，從聖塔克萊麗塔（Santa Clarita）到橙縣都有震感。起初這場地震被認為是芮氏規模3.9，深度是10.6哩，但之後被分別調整為芮氏規模3.6，和深度10.7哩。

地震專家露西瓊斯在推特上說，在像今天早上這樣的小地震中，你的感受取決於你離它有多近。因為它在十哩深處，每個人都至少離它十哩。你離它越近，震動就越劇烈。

在過去的十天裡，附近發生了一 次芮氏規模 3.0或更大的地震。根據最近三年的數據樣本，大洛杉磯地區平均每年發生五次芮氏規模 3.0 至 4.0 地震。