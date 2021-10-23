揭秘洛市最大華人旅館 總統下榻只能住31層

洛杉磯台美商會成員參訪洛杉磯市中心的朋那維丘旅館。（記者張宏／攝影）

你知道洛杉磯 市最大的旅館 是由華人經營的嗎？為什麼美國總統在這家旅館只能住在第31層？著名的歌手暨詞曲作家蕾哈娜在這裡待了半個月在做什麼？

影音來源：記者張宏

洛市最大的旅館、位於洛市市中心的朋那維丘旅館（Westin Bonaventure Hotel），已由來自台灣 的華人徐明豐（Peter Zen）經營25年；他說，旅館是每天和不同的人打交道的地方，旅館是他的家，也希望這裡成為每個人駐足，和留下美好回憶的地方。

洛杉磯台美商會19日安排成員參訪商會理事徐明豐經營的朋那維丘旅館。徐明豐親自帶領台灣行政院政務顧問楊信和田詒鴻等貴賓、商會理事、會員及青商們參觀他的旅館。旅館毗鄰「史泰普中心」（Staple Centers）、道奇體育館和迪士尼音樂廳等地，交通便利，佔地11萬平方呎，擁有5棟33層的大樓，可容納1300多名客人，為洛市最大旅館。

當年買地僅花市價三分之一

徐明豐1995年以當時市價三分之一的價格買下這裡，他說，那時候的洛杉磯市中心沒人敢來，經過25年的經營和發展，這裡不僅成為多部電影電視的拍攝場地，還前後招待了數任美國總統，如老布希、柯林頓、歐巴馬及各界明星名流。

當參觀到旅館總統套房時，徐明豐分享了總統套房的機密。他說，大家以為總統套房要位於旅館最高的一層，其實不然。他們的總統套房都位於31層，當總統入住時，上下兩層和左右都不能有人，這樣才能保證總統的安全。不僅如此還會有100多名安保人員入住，旅館的安保人員也都是見過大場面，訓練有素，所以當初馬英九入住這裡時，完全不用擔心安全問題。

好萊塢明星們也喜歡來這裡住宿和取景，不過明星入住都會有一些特殊要求，每人能寫足五頁紙，比如包括房間溫度必須控制在華氏68度、喝什麼品牌的水、要使用白玫瑰裝飾，甚至寵物用什麼沐浴乳都會要求。最近蕾哈娜來住了半個月，特別拍攝她內衣新品牌的宣傳片，時常是半夜開工，在旅館的走廊、樓梯、房間等各個地方取景，效果美輪美奐，難怪朋那維丘旅館也被稱為世界上出鏡率最高的建築物之一。

旋轉餐廳 著名美食打卡地

旅館頂樓的旋轉餐廳LA Prime也是洛杉磯數一數二的美食打卡地，不僅能欣賞無敵美景，還能品嚐極獲好評的海鮮、牛排及各式美酒。

旅館是徐明豐的生意，也是他的家。他說，對他來說，旅館最重要的部分是他的員工，這裡很多員工都和他一起工作幾十年，大家像家人一樣，員工幫他處理很多事情。他喜歡旅館每天和不同人打交道的特質，25年間發生很多故事。最近入住一對客人，男的對女的有暴力行為，旅館報警後讓這兩人離開旅館。結果在打掃房間時，在衣櫃裡發現了一隻法國犬，可憐的狗狗被關了三天，奄奄一息。按照規定客人如90天不來領取，旅館可自行處理。現在這隻狗狗取名「Westin」，成為旅館的吉祥物。

徐明豐也不忘記回饋社會，除了為台灣的年輕人提供來這裡實習的機會，旅館為洛杉磯的老人們以成本價提供9000份老人餐。他說，雖然旅館業受疫情衝擊，但旅館始終是帶給人們溫暖和快樂的地方。