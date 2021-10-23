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福全健保：如何選擇一個適合您的健保計劃

記者張宏／艾爾蒙地報導
世界日報23日舉辦銀髮樂齡展，福全健保中文代言人林慧懿（左）和資深健保顧問Bill Kao主講「如何選擇一個適合您的健保計劃」。（記者張宏攝影）
世界日報23日舉辦銀髮樂齡展，福全健保中文代言人林慧懿（左）和資深健保顧問Bill Kao主講「如何選擇一個適合您的健保計劃」。（記者張宏攝影）

世界日報23日舉辦銀髮樂齡展，福全健保資深健保顧問Bill Kao主講「如何選擇一個適合您的健保計劃」。

講座現場座無虛席，大家都很關注如何選擇適合自己的健保。Bill Kao表示，進入65歲，長者們開始需要做出有 關醫療健康的重要決定，包括選擇一份適合自己的醫療保險。原始聯邦醫療保險不包處方藥、牙齒、聽力和眼睛福利，還需要自己負擔住院的自付額，和分擔其他醫療服務大概20%的費用。因此，很多人都會選擇再另外加買一份保險獲得更多保障，聯邦醫療保險優勢計劃（Medicare Advantage HMO Plan） 便是一種常見的選擇。

他說，福全健保是近年來頗受華人長者歡迎的一種聯邦醫療保險優勢計劃。它提供0元保費計劃，每月無需支付額外費用就可以享受衆多額外福利。不僅包含原始聯邦醫療保險的所有服務，還包含處方藥、傳統東方養生療法、牙齒、 聽力、眼睛等多項附加福利。比如，福全健保為會員提供每年高達2500元的牙科津貼，可用於補牙、牙冠、牙橋、牙根管等治療項目。還提供津貼配眼鏡、 配助聽器，以及在藥房櫃台購買其他醫療保健用品。

福全健保計劃不同於市場上其他紅藍卡優勢計劃的是將東方醫學的養生療法和西方醫學相結合，為華人長者量身定制醫療福利。不僅提供中草藥補品津貼、不限次數的針灸，還涵蓋東方養生療法，如拔罐、推拿、刮痧、艾灸和反射療法，更可以參加會員太極課程，強身健體。

福全健保中文代言人林慧懿表示，福全健保最貼心的一點是為華人長者提供更容易理解和使用的健保。有會講普通話、廣東話的聯邦醫療保險顧問解答各種問題。未來在聖蓋博的福全健保活動中心還會舉辦晚間活動，歡迎大家參與。

世界日報23日舉辦銀髮樂齡展座無虛席，大家都很用心聽講。（記者張宏／攝影）
世界日報23日舉辦銀髮樂齡展座無虛席，大家都很用心聽講。（記者張宏／攝影）
世界日報23日舉辦銀髮樂齡展，福全健保中文代言人林慧懿（左）和資深健保顧問Bil...
世界日報23日舉辦銀髮樂齡展，福全健保中文代言人林慧懿（左）和資深健保顧問Bill Kao主講「如何選擇一個適合您的健保計劃」。（記者張宏／攝影）

聯邦醫療保險 健保 福利

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