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世報銀髮樂齡生活展 健保資訊實用禮物滿滿

記者張宏／艾爾蒙地報導
不到半個小時，250個福袋就機會送光。（記者張宏／攝影）
不到半個小時，250個福袋就機會送光。（記者張宏／攝影）

世界日報23日舉辦銀髮樂齡生活展，數百名長者早早就在洛僑中心門前大排長龍，他們帶著問題諮詢專家，並且聽講座、抽獎、看表演、參觀攤位，現場民眾一整天下來收穫滿滿。老人家們表示，既獲得豐富的健保資訊，又帶著幾件實用禮物回家，非常開心。

（影音來源：記者張宏）

活動上午10點開始，但是不少長者8時30分就來中心外，一邊排隊一邊看世界日報。多名讀者表示「他們是世界日報的忠實讀者，活動必來捧場，還能獲得最可靠的資訊。」入場後，主辦方準備的250個禮包，30分鐘幾乎送完。

土風舞開場帶動全場氣氛，不少長者拿著手機拍照。世界日報洛杉磯分社社長于趾琴主持開幕，她表示，據統計美國超過65歲以上的長者占人口17%，每年11月至12月更換健保時期，都有大量長者希望獲得經濟實用的資訊。世界日報作為媒體平台，舉辦生活展就是提供第一手的訊息，更便利大家選擇最適合自己的健保項目。

華人秦女士今年66歲，她說自己最關心的就是健康保險，現在除了Medicare，她還買了一個PPO保險讓自己更加安心。她平時獲取健保訊息的渠道主要是世界日報，同時和朋友們抱團養老，分享各種健保訊息。

現場每個攤位前都大排長龍，老人們或詢問著生前規劃問題和健保細節，或關注抽獎和體驗紅外治療儀，場面熱鬧。福全健保、福樂紀念公園和玫瑰崗紀念公園等攤位前人氣旺，不少長者對生前規劃非常關注，不希望給兒女增加負擔。

業者們紛紛表示，對會展效果非常滿意。嘉華永康中心業者韓先生表示，沒想到民眾這麼熱情，該攤位前的隊伍幾乎圍繞會場一周，中心提供各種免費的長者娛樂活動，且疫情期間還有送餐上門服務。

當天設有各種獎品，獎品有50元及10元禮卡、西華32cm風味火鍋、肩頸按摩器、電子體溫機、圍巾等20多項，拿到獎品的老人家都很開心，因為這些獎品都很實用。

世界日報23日舉辦銀髮樂齡生活展，現場數百名銀髮族從早上8點30就開始在洛僑文教...
世界日報23日舉辦銀髮樂齡生活展，現場數百名銀髮族從早上8點30就開始在洛僑文教中心門前大排長龍。（記者張宏／攝影）
嘉華永康中心攤位前大排長龍。（記者張宏／攝影）
嘉華永康中心攤位前大排長龍。（記者張宏／攝影）
世界日報23日舉辦銀髮樂齡生活展，現場數百名銀髮族提早在洛僑文教服務中心門前大排...
世界日報23日舉辦銀髮樂齡生活展，現場數百名銀髮族提早在洛僑文教服務中心門前大排長龍。（記者張宏／攝影）
每個攤位前都聚集著人群。（記者張宏／攝影）
每個攤位前都聚集著人群。（記者張宏／攝影）
佳信健保攤位。（記者張宏／攝影）
佳信健保攤位。（記者張宏／攝影）
每個攤位前都聚集著人群。（記者張宏／攝影）
每個攤位前都聚集著人群。（記者張宏／攝影）
每個攤位前都聚集著人群。（記者張宏／攝影）
每個攤位前都聚集著人群。（記者張宏／攝影）
拿到獎品的幸運者。（記者張宏／攝影）
拿到獎品的幸運者。（記者張宏／攝影）
土風舞表演拉開活動序幕。（記者張宏／攝影）
土風舞表演拉開活動序幕。（記者張宏／攝影）
華埠服務中心的攤位前聚集著人群。（記者張宏攝影）
華埠服務中心的攤位前聚集著人群。（記者張宏攝影）
福全健保攤位。（記者張宏／攝影）
福全健保攤位。（記者張宏／攝影）
每個攤位前都聚集著大量人群。（記者張宏／攝影）
每個攤位前都聚集著大量人群。（記者張宏／攝影）
現場觀眾座無虛席。（記者張宏／攝影）
現場觀眾座無虛席。（記者張宏／攝影）
世界日報洛杉磯分社社長于趾琴主持開幕。（記者張宏／攝影）
世界日報洛杉磯分社社長于趾琴主持開幕。（記者張宏／攝影）
每個攤位前都聚集著大量人群。（記者張宏／攝影）
每個攤位前都聚集著大量人群。（記者張宏／攝影）
福樂紀念公園的攤位。（記者張宏／攝影）
福樂紀念公園的攤位。（記者張宏／攝影）
每個攤位前都聚集著人群。（記者張宏／攝影）
每個攤位前都聚集著人群。（記者張宏／攝影）

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