華裔少年主演《以紅之名》電影令人潸然淚下

從劇本創作，到現場拍攝、後期製作，華裔學生全程參與。（創作團隊提供）

一部由洛杉磯 華裔少年主演，並全程參與創作的微電影 《以紅之名》 (The Color of Red)，10月30日將在拉斯維加斯大屏幕第一次展映，這是一部關於友誼、成長、生命的電影，簡單的劇情卻讓人觀後潸然落淚。

影音來源：製片方提供 ╱記者邵敏後製

電影自去年問世後接連榮獲美國各項電影節大獎，Marina Del Rey Film Festival最佳原創劇本獎；Accolade Competition最佳短片獎 、最佳導演獎；Best Shorts Competition最佳原創配樂獎、最佳短片獎、最佳導演獎。製片人佟曉弟(Kurt Tong) 表示，電影獲獎遠超出製作團隊最初預期。

影片中的小演員大多來自洛杉磯華人區的中小學生，最小的7 歲。影片劇情雖是虛構，但劇中兩名主人公Wendy、Zoe的人物性格原型就是演員本身。「兩名主演就是在演自己，生活中這兩個女孩的性格特點與影片角色非常相似。」佟曉弟說，孩子們學習表演時間不長，並非專業演員，如果完全顛覆性格去表演角色，比較難把握，因此劇本創作時就根據演員性格塑造人物角色。

佟曉弟在洛杉磯縣核桃市（Walnut）創辦了一家藝術學校，專門邀請好萊塢 專業導演執教，這部低成本製作的《以紅之名》就是老師專門為學生量身定做的第一部微電影，從前期劇本創作，到現場拍攝、後期製作，學生們全程參與，佟曉弟指出，「因為拍攝條件受限，我們會隨時在現場調整拍攝計劃，孩子們在每個環節都會積極提出自己的想法，包括台詞設計、劇情走勢。」

談及拍攝這部電影的初衷，佟曉弟說就是想讓華人孩子們體驗拍電影的感覺，「我們生活在大洛杉磯地區，離好萊塢咫尺之遙，好萊塢是世界電影之都，但華人接受好萊塢的機會並不多，華人孩子也基本都生活在小圈子裡。 」佟曉弟說，能真正進入好萊塢的華人也是少之又少，「我想讓孩子從小體驗好萊塢電影文化，這就是我辦學校、拍電影的初衷。」

為支持華裔孩子的電影創作，洛杉磯亞裔社區和亞裔群體慷慨相助，鑽石吧的教會學校Mt. Calvary Lutheran School為電影拍攝免費提供場地，韓裔演員Gloria John更是分文不取，義務為電影演出。