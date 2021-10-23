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世報銀髮樂齡生活展登場 年長者湧人潮關切健保

記者張宏／艾爾蒙地報導
世界日報銀髮樂齡生活展開幕，數百華人年長者踴躍出席。（記者張宏/攝影）
世界日報銀髮樂齡生活展開幕，數百華人年長者踴躍出席。（記者張宏/攝影）

世界日報舉辦的銀髮樂齡生活展23日上午在洛杉磯華僑文教服務中心開幕，當天講座都與銀髮族健保及生活息息相關，還有抽獎活動，現場人潮湧動，好禮獎品大方送。

世界日報洛杉磯分社社長于趾琴主持開幕式，她表示，美國超過65歲以上的老人佔人口17%，每年11月到12月期間是很多長者更換健保的好時機，本次銀髮樂齡展就是給大家選擇最適合自己健保的好機會。

現場有20家業者設置展位，當天安排多場精彩講座，包括：上午10時30分，福全健保資深健保顧問Bill Kao，主講「如何選擇一個適合您的健保計劃」；11時20分福樂紀念公園華語部業務經理陳全 ，分析「生前規劃好處知多少？」；下午1時10分聯合健保經紀人主講「清楚了解聯邦醫療保險」；下午1時50分，佳信健保服務負責人黎淑妍，主講「耆英講健保保面面觀」 」；下午2時40分SCAN健保資深業務代表伍可欣，分析「2022年SCAN健計劃福利多，B計劃每月現金回饋高達$125」。每場講座都有專家在現場設置展位，面對面解決問題。

現場送出500份禮包，每一場講座設有抽獎，獎品豐富。獎品有50元及10元禮卡、西華32cm風味火鍋、肩頸按摩器、電子體溫機、圍巾等20多項。

歡迎到現場和大家共聚一堂，23日活動持續到下午5點。活動地點洛杉磯華僑文教服務中心，地址9443 Telstar Ave., El Monte, CA。

世界日報樂齡生活展23日開幕。（記者張宏/攝影）
世界日報樂齡生活展23日開幕。（記者張宏/攝影）
福全健保中文代言人林慧懿（左）和資深顧問Bill高。（記者張宏/攝影）
福全健保中文代言人林慧懿（左）和資深顧問Bill高。（記者張宏/攝影）
銀髮樂齡生活展開幕，世界日報洛杉磯分社社長于趾琴致詞。（記者張宏/攝影）
銀髮樂齡生活展開幕，世界日報洛杉磯分社社長于趾琴致詞。（記者張宏/攝影）
世界日報銀髮樂齡生活展開幕，好禮大方送。（記者張宏/攝影）
世界日報銀髮樂齡生活展開幕，好禮大方送。（記者張宏/攝影）
世界日報銀髮樂齡生活展，業者贈送實用保健器材。（記者張宏/攝影）
世界日報銀髮樂齡生活展，業者贈送實用保健器材。（記者張宏/攝影）

健保 洛杉磯 聯邦醫療保險

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