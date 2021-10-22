滑雪勝地巨象山10月29日提前開放

滑雪勝地巨象山（Mammoth Mountain）將於10月29日起展開冬季滑雪季。（本報檔案照）

滑雪 勝地巨象山（Mammoth Mountain），今年提前於10月29日進入21/22冬季滑雪季 。這是巨象山史上第十次提前在10月開放滑雪，比正常滑雪季提前兩周（原計畫11月13日）開放。滑雪愛好者今年有機會滑雪度過萬聖節 。

國家氣象局天氣預測員Heather Richards表示，巨象山將在下周開始，提前迎來暴風雪。這場大雪預計在本周日（24日）下午開始積雪，等到開放日時，滑雪場地面已積起數呎白雪， 「巨象山在10月迎來大雪相當罕見」。

據巨象山網站消息，在冬季滑雪季啟動派對上，當纜車提前開始旋轉時，大家一起來慶祝。 從一年一度的開放日（Openning Day）橫幅被撕開時，人們開始湧上斜坡，穿著自己最好的硬搖滾服裝慶祝萬聖節時，整個週末都有很多樂趣和活動。

根據KTLA-TV外媒報導，這是巨象山史上，第十次在10月開放民眾滑雪，去年滑雪場在11月中才開放。目前巨象山的主要滑雪住宿區已累積了17英吋積雪，滑雪場已累積20英吋積雪。下周的降雪無疑是為滑雪愛好者提供更好的雪況及場地滑雪。