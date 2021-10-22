我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指歷史新高 股指連升三周

防長奧斯丁：恪守一中政策 不評論對台假設議題

亞裔消費者最常遭遇這些詐騙手法....

記者謝雨珊／洛杉磯報導
FTC消費者及商業教育部門律師Rosario Mendez。（會議截圖）
FTC消費者及商業教育部門律師Rosario Mendez。（會議截圖）

聯邦貿易委員會 (Federal Trade Commission，簡稱FTC) 上周出台「服務有色人種社區」的一份報告，該份報告披露了有色人種消費者最常被坑的詐騙手法等。FTC保護消費者局主管Monica Vaca表示，2020年數據顯示，亞裔最常舉報的詐騙案件包括車輛買賣、健康產品等。

聯邦貿易委員會從舉報案件、各大執法機構等，取得過去五年有色人種的消費方式及習慣等數據，並對他們被詐騙的常見方式進行了研究。Monica Vaca於22日在少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）會議上表示，根據2020年數據顯示，由於新冠疫情肆虐，亞裔族群經常被「健康產品」或「防疫產品」詐騙者誘惑上當。有些消費者則被車輛銷售者，篡改頭期款繳款金額。

其實就車輛買賣詐騙來說，不只亞裔是受騙族群，而西裔及非裔更是車輛買賣詐騙者的主要被害族群。Vaca舉一案例說，某汽車買賣平台經理，故意提高價格向西裔及非裔客戶銷售汽車，並在當事人情況不明時，蓄意更改一些文書加價。後來該平台遭舉報，FTC介入調查，迫使該平台最終總計退款150萬元給受騙消費者。另有群體遭到偽冒政府單位的集團詐騙，也有群體則是被涉及銀行、貸款、信用及討債等金融項目所騙。

FTC深入研究西裔及非裔受騙族群的消費方式發現，這兩個族群多是採用禮卡、現金、現金卡/扣帳卡（debit card）支付花銷。「消費者用何方式付款，將影響消費者遭詐騙後能追回多少損失」。Vaca強調，信用卡（credit card) 是目前最能保障消費者的付款方式，例如：消費者遭詐騙後，信用卡公司有能力協助追回退款。然而，若是消費者用現金或禮卡支付，被騙後則較難追回。至於現金卡/扣帳卡的保障性也不及信用卡。

FTC消費者及商業教育部門律師Rosario Mendez表示，任何人遭消費詐騙，都可上FTC官網舉報。舉報網頁為ReportFraud.ftc.gov。根據研究顯示，將某詐騙手法口耳相傳，人們較不容易上當或被騙財。因此，Mendez鼓勵大家舉報詐騙案件，可以利己利人，協助政府單位教育大眾。消費保障相關詳情可上consumer.ftc.gov查詢。

FTC保護消費者局主管Monica Vaca。（會議截圖）
FTC保護消費者局主管Monica Vaca。（會議截圖）

詐騙 亞裔 信用卡

上一則

南加大兄弟會派對 女生飲料被下藥遭性侵

延伸閱讀

美9月零售銷售意外成長

美9月零售銷售意外成長
二度傷害 記者直播被殺影片仍在臉書流傳 家屬投訴

二度傷害 記者直播被殺影片仍在臉書流傳 家屬投訴
灣區種族最隔離 馬連縣Canal區第一 華埠也上榜

灣區種族最隔離 馬連縣Canal區第一 華埠也上榜
史泰登島5華人 涉盜刷信用卡牟利逾100萬

史泰登島5華人 涉盜刷信用卡牟利逾100萬
全美首創…挽留教師 屋崙提供可負擔住房、住房津貼

全美首創…挽留教師 屋崙提供可負擔住房、住房津貼

網紅沛提托遇害 未婚夫盜刷他人信用卡 FBI發通緝令

網紅沛提托遇害 未婚夫盜刷他人信用卡 FBI發通緝令

熱門新聞

南加居家保母住豪宅收入不菲，卻回國心切。（unsplash.com）

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

2021-10-18 14:13
華資餐廳內兩名男子聽到有人唱美國國歌，非常憤怒，怒斥「中國人為什麼要唱美國國歌」，飯都吃不下直接走人表達抗議。（讀者提供）

華人餐廳唱美國歌 2亞裔男氣炸走人 老闆傻眼：入籍公民哪裡錯

2021-10-18 02:20
洛杉磯國際機場出入境。（CBP提供）

世說新聞／華生LAX入境被遣返 失聯4天竟遭如此對待

2021-10-20 13:55
兩名男子聽到有人唱美國國歌，非常憤怒，怒斥「中國人為什麼要唱美國國歌」，飯都吃不下直接走人表達抗議。（讀者提供）

為何中餐廳唱美國國歌？ 兩華男氣到飯都吃不下

2021-10-17 14:44
華女狀告雇主性侵害，要求百萬賠償金，雇主全勝分文未付。（unsplash.com）

華女離職告雇主性侵 索百萬 雇主勝訴 分文未付

2021-10-19 02:20
世界日報「建材裝修大展」中，華人對SB9法案非常關注。（記者李雪／攝影）

世說新聞／SB9動了華人蛋糕 租金、房價都受挫

2021-10-16 15:43

超人氣

更多 >
佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體

佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體
歐陽娜娜爆戀情 對象是范冰冰弟弟「蝴蝶紋身」露餡

歐陽娜娜爆戀情 對象是范冰冰弟弟「蝴蝶紋身」露餡
李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」

李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」
喜劇天王亞歷鮑德溫拍槍戰戲 誤殺了女攝影師

喜劇天王亞歷鮑德溫拍槍戰戲 誤殺了女攝影師
李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？