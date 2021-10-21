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加州1家3口離奇陳屍森林 警查出死因：高溫脫水

加州1家3口離奇陳屍森林 警查出死因：高溫脫水

記者李雪／綜合報導
加州一家三口因高温脱水死亡。（亲友ROSANNA HEASLETT图片）
加州一家三口因高温脱水死亡。（亲友ROSANNA HEASLETT图片）

加州一家三口早先在塞拉國家森林(Sierra National Forest)徒步旅行離奇失聯，8月17日全家連人帶狗被發現陳屍於距優勝美地國家公園不遠的惡魔峽谷(Devil Gulch)附近，但調查人員一直查不出這家人的確切死因。直到10月21日，當局宣布這家人或死於體溫過高和可能的脫水。

這家人包括韓裔太太鍾艾倫（Ellen Chung）及先生格里許（John Gerrish），還有一歲女兒Miju早先失聯，8月17日被發現時，三人及寵物狗都已死亡。兩個月來未確定其死因，由於死者是一整家人，還有寵物也死了，這種案件很不尋常，情況詭異也令親友相當不安。該地有多個礦井，而且當地檢測到高濃度的有毒藻類，林務局當時還將發現屍體地區長達28哩的小徑和休憩區關閉。

但當局21日忽然宣布這家人或死於體溫過高和可能的脫水。馬里波薩(Mariposa)縣警長Jeremy Briese說，這家人當時在魔鬼峽谷徒步旅行，但這條小路很陡峭，氣溫比徒步旅行者預期的要高，除非是非常熟悉當地的徒步者。Briese說，45 歲的John Gerrish在他手機上的一個應用程序上繪製了海特灣小徑的地圖，但該程序沒有顯示小徑的海拔高度。

一名目擊者告訴調查人員，他們在8月15日上午8點左右看到這家人的卡車開往小徑。當時海拔約3800呎，氣溫為華氏75度。這家人沿著小徑走了約2.2哩，到達海拔約1900呎的地方，而那裡的溫度從92度躍升至99度。而再走遠一些後，該地區的溫度躍升到100多度，而且完全暴露在陽光下。警長解釋，因為弗格森大火在2018年燒毀了該地區的樹木覆蓋物。他們在此地走了大約兩哩，最終遺體在距離他們的車輛約 1.5哩的地方被發現。

Briese警長說，他們一歲的孩子、30歲的Ellen Chung死於體溫過高和可能的脫水。體溫過高是指人體產生的熱量多於釋放的熱量，身體一些機能開始停止。他補充說，與高溫有關的疾病需要時間調查並且難以確定。寵物狗的死因尚未確定，但官方表示它的死很可能與高溫有關。

當局表示，他們攜帶了一個85盎司的水容器，找到時是空的，他們也沒有帶其他水。警方還調查收集了該地區的水樣，水中有發現毒素，但調查人員認為這家人沒有攝入這些有毒的水。

據LinkedIn個人資料和鄰居朋友說法，這對夫婦熱愛戶外活動，30歲的妻子鍾艾倫是家庭治療碩士研究生，曾任瑜伽老師；丈夫格里許生於英國，曾在谷歌和Snapchat擔任軟體工程師；他們去過喜馬拉雅山背包旅行、騎駱駝穿越戈壁沙漠、參加過火人祭，還在社群媒體創建出兩人名字結合探險字眼的獨特標籤#jellonadventures。

這對夫婦是從舊金山遷居到馬里波薩，新冠疫情期間生下小女兒Miju；這次全家帶著名叫Oski的澳大利亞秋田犬一起旅行。死者一位親友16日深夜報警，稱三人失聯。警方搜救人員在塞拉國家森林門口附近找到受害者生前駕駛的車輛，並一直追尋到Hites Cove。

加州一家三口因高温脱水死亡。（Ellen Chung的instagram）
加州一家三口因高温脱水死亡。（Ellen Chung的instagram）

高溫 社群媒體 韓裔

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