「瘋狂的亞洲富豪」讓華裔作者致富 洛杉磯買豪宅

房屋設計很現代，由塊狀和平板構成型態。（MLS圖片）

華裔暢銷書作家關本安 (Kevin Kwan)近日入手一棟位於洛杉磯 的宅邸。他的成名作「瘋狂的亞洲富豪」(Crazy Rich Asians)以及其系列作品的版稅，使他成為千萬富翁。

該莊園由好萊塢 人才巨頭CAA藝人經紀公司頂級經紀人Todd Feldman擁有達20 年之久，最近以590萬元價格賣給關本安。這位多產的美國作家以撰寫暢銷書「瘋狂的亞洲富豪」，以及該諷刺小說的續集「中國富豪女友」（China Rich Girlfriend）和「富人問題一籮筐」（Rich People Problems: A Novel）而聞名。

新的關本安大宅，坐落在洛杉磯標誌性的日落大道西端上方的一條路盡頭，靠近分隔比佛利山和西好萊塢市的邊界。主屋和獨立的後院客房將三間臥室和四間浴室組合成約3800平呎的起居空間。雖然建成時間是1948年，多年來它經過了大量且昂貴的翻修，可能與其原建築已毫無相似之處。房屋設計很現代，由塊狀和平板構成型態，此外幾乎每個房間都有嵌入式LED燈、灰褐色的硬木地板和玻璃牆。

採光和戶外景觀都極佳，後院有一個不大的游泳池，周圍環繞混凝土露台，樹木提供了完全的隱私。此外還有一個戶外健身房，非常適合南加氣候。另外有一個樹屋般的帶頂棚戶外用餐區相當可愛，可以俯瞰整個地塊。

關本安出生於新加坡的一個傳統豪門家庭，就讀於精英英華學校(ACS)。在那裡，他第一次看到了亞洲新起飛的暴發戶，戴著勞力士、開著賓利車來上學的學生，這些記憶後來成為三部曲的基礎，也使他成為千萬富翁。青少年時期，關本安與家人搬到德州，畢業於休斯頓的Clear Lake高中。成年後，他搬到新墨西哥州並定居於那裡。

關本安2013年出版的小說「瘋狂的亞洲富豪」大獲成功，在全球銷量超過500萬冊並被翻譯成36種語言。隨後他的作品受到眾多製作公司青睞，所有作品的電影 和電視版權以及隨後的書籍，都已被出售給主要的好萊塢電影公司。他還獲得2018年電影版「瘋狂的亞洲富豪」的執行製片人榮譽，該片在全球範圍內獲得好評如潮，票房近2.4億元，而製作預算只有3000萬元。