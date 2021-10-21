北加千年穿洞樹「吊燈樹」 慕名者近悅遠來圓夢

Shrine旁邊標示已有3000年歷史了。（蕭愛提供）

2400歲的大樹，中間肚子被挖了一個大洞，能讓汽車開車過去，它還能夠枝葉茂盛的活著，真是讓人敬佩大樹旺盛的生命力。

在北加州 距離舊金山三個小時的Chandlier吊燈樹，就是最熱門的穿洞樹，在夏天旅遊季節，每日有超過五百部車，付公園入門費，開車穿過樹洞，體驗經驗、考驗開車技術。

影音來源：蕭愛

這棵樹已經有2400歲，因為它正好在101公路附近的路上，1937年被挖了一個大洞，讓車子可以從它的肚子穿越過去，80多年來，因此成了觀光 遊客的樂趣，人們以穿越樹洞為樂、以開車能過關為榮。甚至成了許多人的夢想，一生一定要來親身體驗一次穿越樹洞的滋味。

它的寬度正好是一部Van的寬度，兩側的後視鏡一定要收起來，還要很正的慢慢開過去，稍微偏差，就會磨擦到車身。

以專家的眼光，在大樹的底部挖一個大洞，肯定是不行的，而這棵吊燈樹成為鑽樹洞已經有84年的歷史，仰望它的頂上，綠意盎然、枝葉繁茂，絲毫沒有老態。

它的擁有者是一個私人家族，進入森林就要付費，慕名而來的遊客願意付費，吊燈樹真是一棵名副其實的搖錢樹。曾經也有其他地方的人仿效作穿洞觀光樹，但是沒有成功，最終大樹倒塌，折損一株年代久遠的大樹。

枝形吊燈樹是北加 州僅存的三棵免下車穿洞紅杉樹，夏天來的人較多，秋冬季節遊客較少，還有機會二次三次穿越，很多人打開天窗，站在天窗外面與吊燈樹合影。它有315呎高，仰頭相望，仰度足夠讓頭上帽子掉落。

吊燈樹公園雖屬私人經營，周邊附近都整理的非常好。有很多人工木雕藝術，還有大樹雕成的木雕品，徜徉其間，可觀賞美景美雕。還有一大片草原，可以下車漫步。當然也有禮品店、洗手間，都非常乾淨，給遊客留下很好印象。

公園裏有一個木製公告欄，上面寫了英文詩，意思是沒有任何地方有這麼榮幸，有這樣鬱鬱蔥蔥的大樹，它是地球上最偉大生命的形成，它們的挑戰還在持續進行中。這是它們的廟宇，它們的殿堂，在這裏，我們人類要以虔誠的目光來看待。在2400歲高壽的紅木林下，人類是多麼渺小啊！

另外二株穿洞樹，規模小的多：Tour Thru Tree: 在Klamath CA，只有一株穿洞樹，沒有任何設施，洞口比較小，Van無法穿越。是1800年的紅木。

Shrine 穿洞樹：它是年代久遠自然形成的，加上人工補固加強形成的穿洞樹，已經有3000年之久。周邊仍然有些供人觀賞的設施，譬如一棵已經枯死的3200歲的樹。

穿洞樹小檔案：

Chandelier Drive-Thru Tree:67402 Drive Thru Tree RdLeggett CA 95585Open: 8::30Close:5:00Phone:707-925-6464

Tour Thru Tree430 CA-169Klamath CA 95548

Shrine Drive Thru Tree13078 Avenue of theMyers Flat 95554