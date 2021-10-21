Netflix上映「FOUND」暖心紀錄3華裔返鄉尋根之旅

圖為養女Chloe（右）2017年在耶路撒冷西牆的猶太成人禮，她成為一個華裔猶太女孩。（Courtesy of Netflix）

近來亞裔相關的影視作品頻頻亮相並獲得廣泛關注，10月20日由Netflix原創在全球上線的紀錄片「FOUND」或也將是其一。紀錄片講述三名被美國 家庭收養的華裔 女孩回中國 尋根的故事。

三位在美國長大的華裔少女，通過基因譜系網站23andMe發現彼此是擁有血緣關係的表姊妹，並在網上聯繫到對方，發現巧的是她們都是從中國被收養。隨著三個女孩的交流，帶著「我究竟是誰？」「為什麼我的親生父母遺棄了我？」的心結，在中國民間力量的努力和美國養父母的支持下，三姊妹決定一起踏上前往中國尋找親生父母和人生答案的旅程。

影片中真實還原了美中兩國民間的文化差異和千絲萬縷的聯繫。導演Amanda Lipitz其實是其中一位少女Chloe的姑姑，當她在2017年到耶路撒冷西牆，參加這位華裔面孔的13歲姪女的猶太成人禮時產生靈感，她也拍下了這段儀式作為影片開篇的場景之一。一個華裔猶太女孩，這種文化上的違和感，啟發了她在接下來的四年拍攝這部影片，「在一個你是唯一有色人種的家庭長大是什麼感覺？ 你想回去了解更多關於你的過去嗎？」

三個家庭聯繫了My China Roots公司，該公司專門幫海外華人尋找失散多年的親戚，並追踪他們的家譜。在族譜研究員的帶領下，三個少女重新認識了她們早年出生的地方，重訪了孤兒院，與當時的保姆重逢。那些當年在計劃生育的政策下不得不放棄自己孩子的家庭，也在影片中講述了他們心酸的故事。這位女研究員也曾在童年時期因家中重男輕女觀念而不被重視，她的經歷讓她對這三名少女產生深深的同情。

本片製片人郭曉慶（Anita Gou）和鄭菁（Jane Zheng）也是去年大火的亞裔主題影片「別告訴她」(The Farewell) 的製片人，這部作品斬獲獎項無數，女主演林家珍（Awkwafina）還靠該片摘得金球獎影后。

郭曉慶在本報專訪時介紹，她通過朋友認識導演Lipitz，得知她當時已經拍攝紀錄姪女和另外兩個女孩的故事兩年時間，但三個家庭想要幫助女孩們回中國尋根，只是不知道從哪下手。郭曉慶對這個故事很有感觸，加上當時剛在中國拍攝了「別告訴她」，有合作的中國製片人鄭菁的幫助，於是雙方一拍即合，尋找到當地的族譜研究尋根組織，才促成這次尋根之旅。

郭曉慶最為感觸的是這三個女孩原本都在獨自考慮這件事，「說真的，這麼小的年紀才十多歲，面對這麼大的一個對生命有影響的動作，是很難的」，但少女們互相聯繫上並建立友誼，可以互相支持一起面對這個過程，這變成背後的動力。

「亞裔美國女性在電影和電視中是一個極少代表的群體，我相信這對她們來說是一個激勵因素」，Lipitz也表示，「感覺就像是『讓我講述我的故事』的時刻。讓我向人們展示我在這裡」。

本片上線之後的11月是美國國家收養月，11月9日也是美國國家收養日（National Adoption Day）。FOUND這部感人暖心的紀錄片，或將會引起更多關於收養兒童身分認知和跨種族收養經歷的社會討論。