學者返中波折多 機票三買兩退很無奈 多待60天才成行

華人生物學教授回國波折多，三次買票兩次退票，歷時兩個月。（unsplash.com）

作為中國訪問學者赴美的曾先生是一名生物學教授，今年1月學業期滿，準備攜未成年兒子一同回國。他沒料到回國之路會如此坎坷，因為新冠疫情中國入境政策嚴格，父子倆幾經波折，從東部轉輾至洛杉磯 ，三次買機票兩次退票一次改簽，歷時兩個月終於回到中國。

曾先生是在東部地區訪學，他最先購買的是1月20日紐約飛上海的機票，兩張機票價格是1萬2000美元。按規定起飛前48小時需做雙檢測 ，1月18日，曾先生帶著兒子去往紐約法拉盛的一家實驗室，這是中國駐紐約總領館指定的檢測機構，檢測費用共花了800美元。

檢測結果顯示曾先生核酸及抗體都是陰性，符合要求，但兒子的抗體檢測卻呈陽性，無法獲得健康綠碼，作為親密接觸者的曾先生也無法獲得健康碼 ，也就是說父子倆都不能登機。據曾先生敘述，當時有20多名同行者組隊去這家實驗室檢測，結果近三分之一的人抗體呈陽性，作為生物學教授的他質疑檢測結果，認為可能存在假陽性，提出複檢要求，但遭到檢測機構拒絕。

根據當時回國政策，抗體檢測如果是陽性，需在未來14天進行三次核酸檢測且結果為陰性，同時需要到醫院做X光胸透檢查，醫生診斷沒有感染新冠病毒，且14天後再做雙檢測均為陰性，方可重新申請健康碼。

因為考慮訪問學者的簽證期已滿，曾先生必須立刻回國，他趕緊退了紐約飛上海的機票，第二天就帶著兒子飛洛杉磯計劃重做雙檢測，看看結果究竟如何。1月22日抵達洛杉磯當天，曾先生和兒子就在指定的實驗室進行加急雙檢測，兩人的檢測結果竟全顯示雙陰性，在這樣的情況下，他當即購買了1月24日洛杉磯飛北京的機票，想搶在48小時雙檢測結果有效期內登機。

可就在22日晚曾先生拿著檢測結果申請健康碼時，卻發現他的賬號早被系統鎖定。據曾先生陳述，他當時得到的建議是需等待14天才能解鎖，因此他不得不改簽機票至2月7日，改簽費就花了2800美元。2月5日，距離1月19日第一次申請健康碼已過14天，曾先生再次申請健康碼可依然被拒，這次他得到的回覆是，需要提供14天內三次核酸檢測陰性報導、醫院胸片診斷證明，交由使領館審核通過後，再進行雙檢測方可申請健康碼。

無奈的曾先生第二次退了機票，只能選擇在洛杉磯繼續住著，直到所有檢測全部通過時，他第三次購買機票，終於在3月21日坐上回國的航班，整個過程前後歷時共2個月。