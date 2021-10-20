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洛縣華人商家飛來橫禍 側面牆被汽車撞粉碎 1死1傷

記者張宏／蒙特利公園市
車禍發生於南大西洋大道和Garvey大道交界處華人商場臨街的按摩院側牆。 （記者張宏／攝影）
車禍發生於南大西洋大道和Garvey大道交界處華人商場臨街的按摩院側牆。 （記者張宏／攝影）

洛杉磯縣有「小台北」之稱的蒙特利公園市（Monterey Park），20日凌晨12時左右發生一輛汽車撞向建築物並傾覆的車禍，導致一名男子死亡，另一人嚴重受傷。被撞建築物的業主為華人，20日白天還正常營業。

影音來源：記者張宏

車禍發生地位於南大西洋大道和Garvey大道交界處的華人商場，該商場在蒙市歷史悠久，有餐廳、店鋪和按摩店等商舖，且不少業者都是華人。案發地點將一家臨街的華人按摩院側面牆壁下半部幾乎撞的粉碎，地面散落著車禍造成的玻璃、汽車零配件的殘渣，水泥牆壁也被撞的塌陷，磚頭散落。

在按摩院門口貼著市府的車禍反應通知的黃條，上面寫著需要修繕申請的字樣。但店內還是正常營業，有兩名講中文的華人女性在店裡工作。當記者詢問是否發生車禍時，對方面色緊張，態度表現的很不友善，情緒激動的表示「不知道，不要打擾我們工作，請在一邊等著」。記者詢問等誰，對方說不知道。

根據華人隔壁店家表示，凌晨的這場車禍有一名疑似西裔的人當場死掉。這個位置的南大西洋大道因為道路寬敞，車速都相對比較快，午夜更是如此，他們天天擔驚受怕。當地過去也曾發生車禍，將路邊假山撞倒。還有一次他看到一輛摩托車在這裡轉彎時摔倒。商場業主是華人，但是委派管理公司管理，很多事情也都是將就過去。

據蒙特利公園市警察局發言人Peter Yung，該案發生於10月20日凌晨12:09分，在案發地點發生一輛車子撞向一棟建築物。當場一名傷勢嚴重的人被救護人員從車上帶走，送往醫院。另一名男子從車內被彈出車外，當場死亡。

警方因尚未通知死者的直系親屬，不對外公開死者名字。而在撞車事故發生後，警方暫時關閉了附近的路段，後來才重新開放。警方目前仍在調查這起車禍出事原因，並試圖找尋附近的監控視頻，以便顯示發生了什麼事情。

側面牆壁下半部已經撞爛。（記者張宏／攝影）
側面牆壁下半部已經撞爛。（記者張宏／攝影）
地上一片狼藉。車禍發生在南大西洋大道和Garvey大道交界處的華人商場。（記者張...
地上一片狼藉。車禍發生在南大西洋大道和Garvey大道交界處的華人商場。（記者張宏／攝影）
在按摩院門口貼著市府的車禍反應通知的黃條。 （記者張宏／攝影）
在按摩院門口貼著市府的車禍反應通知的黃條。 （記者張宏／攝影）
車禍發生在南大西洋大道和Garvey大道交界處華人商場臨街的按摩院側牆。 （記者...
車禍發生在南大西洋大道和Garvey大道交界處華人商場臨街的按摩院側牆。 （記者張宏／攝影）
車禍發生在南大西洋大道和Garvey大道交界處的華人商場。（記者張宏／攝影）
車禍發生在南大西洋大道和Garvey大道交界處的華人商場。（記者張宏／攝影）

車禍 華人 汽車

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