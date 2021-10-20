聖瑪利諾20日植樹活動

聖瑪利諾市華人協會20日舉行一年一度的植樹活動。（記者李雪／攝影）

聖瑪利諾 市華人 協會20日在蕾西公園(Lacy Park)舉行一年一度的植樹活動，鼓勵民眾保護環境，同時紀念國父孫中山先生。此外，華裔老居民張子清醫師過世，家人為公園捐助一處長椅作為紀念。駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處處長黃敏境，以及聖市府官員也都前來植樹。

影音來源：記者李雪

華人協會每年種樹已持續20多年，會長李慶雯介紹，協會的植樹活動通常在3月，但今年因疫情期間，出於安全考量延後至今。今年所植是加州 梧桐樹，由經文處捐助。此外還有華協創會元老張子清醫師的心意，捐獻長椅給公園，讓大家在公園散步時不僅能享受綠意盎然，還能有機會坐下來休息。

經文處處長黃敏境表示，孫中山先生和聖瑪利諾有長遠歷史，他當年在此居住時，曾種下兩棵樹。另外淡水市和聖瑪利諾市是姐妹城市，兩市的共同點是自然環境保護造林都做得非常好。他希望通過植樹，代表雙邊關係如樹木一樣站得高且強壯。

當日市議會成員、警局和消防局人員、市府公務部門人員等，也都前來一同種樹。張子清的兒媳Jennifer Chen也來到現場，她表示公公曾經是當初幫助建立聖瑪利諾華協的成員，大家很難過他去世了。但因為他對園藝、戶外和自然的熱愛，大家覺得這樣紀念他也是一個很好的方式。