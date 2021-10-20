專家：未來一年美國經濟低增長 較高通脹的滯漲走勢

富勒頓州大經濟學家普瑞（左）與法卡（右）（CSUF提供）

南加州 橙縣富樂頓州立大學（Cal State Fullerton）經濟學家普瑞（Anil Puri）與法卡（Mira Farka）20日發布預測，全美經濟在未來12個月將陷入較低增長、較高通脹的滯漲走勢（stallflation）。

法卡是該校Woods Center經濟分析預測中心共同主任，經濟學副教授，她表示，所預測的經濟走勢較為樂觀一些，但不會與一些經濟學者和多數政策制定者的所謂高增長低通脹樂觀說法相同，而將經濟形勢歸入所謂停滯性通脹的說法也過於嚴峻。最緊迫和長期的擔憂是通脹，如同病毒一樣，至少在預測範圍，會成為地方和普遍性。

她表示，至少到2022年，影響增長的最大障礙將是供應限制。港口貨物積壓、全球供應鏈陷入膠著，貨物運輸時間持續拉長，以及對擴張的半導體基礎設施投資問題不可能一夜就解決。

兩位經濟學家也談到新冠肺炎疫情 影響，指出病毒在世界範圍內什麼地方傳播，也關係到全球經濟發展進程。對新冠肺炎病毒，人們有很多不熟悉及無法預測的方面，所以要搞清楚在哪裡出現，確實是一件很不容易的事。取決於看問題的角度，或者認為經濟處在一個前所未有繁榮的尖峰，或者認為經濟低增長與高通脹相伴處在危險邊緣。

兩名經濟學家在20日舉行的年度秋季經濟預測線上活動上發表預測報告，在談及南加州經濟預測時，認為隨著新冠肺炎疫情持續向好，當地就業形勢會改善，更多人會重返勞工市場。經濟復甦方面，預測橙縣、內陸帝國經濟復甦會更快，但洛杉磯縣相對較慢。

暸解預測報告詳細內容，可上網https://business.fullerton.edu/engagement/economic-analysis-and-forecasting。