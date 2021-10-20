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洛縣協商在公交系統配備精神問題專家

洛杉磯訊
圖為一處輕軌站。（取自Metro推特）
圖為一處輕軌站。（取自Metro推特）

洛杉磯縣政委員會19日投票同意，將開始談判一項協議，讓縣心理健康團隊應對地鐵列車和公車上的危機。

洛縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）建議讓該縣的精神衛生部門與地鐵部門（Metro）達成協議。「任何乘坐過地鐵的人都知道，我們的公交系統需要心理健康專家」，韓珍妮說，「洛縣的精神衛生專業人員接受過處理困難情況的培訓，並將人們與他們需要的長期治療和支持聯繫起來」。

如達成協議，委員會的投票還賦予精神健康部門（DMH）簽訂合同的權力。縣政委員蘇麗斯(Hilda Solis) 是該動議的共同作者，她說，「我們的心理健康部和Metro之間的這種潛在夥伴關係，對於重新想像我們如何能夠幫助，和支持在整個Metro交通網絡中的公共汽車和軌道車上，經歷心理健康危機的居民至關重要」。

DMH目前運營著兩種類型的危機團隊。一個是精神評估小組（MET），將經過專門培訓的執法人員，與獲得許可的心理健康臨床醫生配對，以應對最高風險的情況。目標是將患有精神疾病的個人轉移到治療中，並儘量減少使用武力和參與刑事司法系統。

另一種類型的團隊是不帶武器的精神病移動響應團隊(PMRT)，由至少一名獲得許可的心理健康臨床醫生，和一名其他心理健康專業人員組成。PMRT的隊員都不是執法人員。

該縣正在努力擴大可用PMRT團隊的數量，並提供全天候服務。預計明年夏天可以通過新的國家心理健康危機熱線988聯繫到團隊。

心理健康 地鐵 投票

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