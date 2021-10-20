貨櫃和運載卡車被盜 價值逾120 萬 幸洛警追回

洛縣警局追回被盜的貨櫃車輛，目前作為本案物證保留。（洛縣警局）

洛杉磯 縣警察 局（LASD）重大犯罪科 (MCB)調查員上周六逮捕兩名嫌犯，追回了被盜走的商品、貨櫃和車輛，其中商品估價為 120 萬美元。逮捕行動於10 月 16 日晚 6 點 45 分左右在南門市（South Gate）的帝國公路（Imperial Highway）5600 街區展開。

據報，最近在南加州 河濱（Riverside）地區，有一個滿載商品的貨櫃連同運載卡車一起被盜。警局重大犯罪科探員，通過部門資源和先進的調查技術，在洛杉磯縣南門市發現嫌疑人。當他們觀察到嫌疑人搬運被盜貨物時，立即與當地的縣警局世紀警分站（Century Sheriff Station）協調行動，由分局出動警力對竊賊實施打擊行動，逮捕了兩名嫌疑人。在抓捕過程中，沒有發生拒捕或抵抗事故。在警員等待搜查令時，兩名嫌犯暫被置留在該地點。

在法院發出搜查令後，警員立即對該窩藏贓物的地點搜查，並且找到了大量女性衣物（Levi牛仔褲）和部分被搬空的失竊車輛。被盜商品貨物估計價值為 120 萬美元。

兩名拉丁裔成年男子因為重大盜竊罪名，被世紀警分局逮捕並拘押，一嫌名為Jose Luis Jr. Lopez，另一嫌名為Mario Fernando Salazar。此案目前正在進一步調查中。

區域汽車防盜工作組 (TRAP) 收到了警局有關追回被盜車輛的通知。