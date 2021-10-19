我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

萬幸 美聯盟冠軍賽觀賽包機衝出跑道 21人僅1輕傷

美國土安全部長打過疫苗仍確診 曾與拜登出席活動

加州延長乾旱緊急令 這次包括南加將實施缺水應急案

洛杉磯訊
去年的降水量稀缺，加重了加州的乾旱問題。（美聯社）
去年的降水量稀缺，加重了加州的乾旱問題。（美聯社）

由於節水工作持續不足，州長紐森19日在全州範圍延長了乾旱緊急狀態聲明，增加了之前被排除在外的八個縣，包括整個南加州

紐森在聲明中說，「由於美國西部可能面臨第三年的加州民眾必須加倍努力，盡一切可能節約用水」，「通過歷史性投資和緊急行動，加州正在著手保護我們的社區、企業和生態系統免受乾旱緊急情況的直接影響，同時建立長期的水資源恢復能力，以幫助應對讓乾旱更常見和嚴重的氣候變化影響的挑戰」。

擴大後的聲明將緊急狀態擴大到之前被排除在外的八個縣，包括洛杉磯、橙、河濱、聖地牙哥、聖伯納汀諾、范杜拉、帝國和舊金山等縣。緊急聲明要求當地供水單位實施缺水應急預案，因地制宜，為可能再次出現旱年做好準備。

負責管理向六個縣的26個機構供水，為1900萬人提供服務的南加州大都會水局總經理Adel Hagekhalil表示，「近年來，南加州人在提高用水效率方面做得很好」，但鑑於情況日益嚴重，需要「全州統一響應」。

當最初的聲明於7月發佈時，紐森只是呼籲加州人自願將用水量比去年的水平低15%。然而，最新的州數據顯示，8月城市用水量僅減少5%。他敦促居民限制戶外澆水，盡可能在戶外再利用水，縮短淋浴時間，只有在洗碗機和洗衣機滿時才運行。如果全州用水量減少15%將節省85萬畝呎（acre-feet）的水，足以供應超過170萬戶家庭一年的用水量。

加州 紐森 南加

上一則

世說新聞／華生LAX入境被遣返 失聯4天竟遭如此對待

延伸閱讀

加州正處百年最乾旱 冬季恐面臨限制用水

加州正處百年最乾旱 冬季恐面臨限制用水

抗議強制接種 加州各地串連「罷校」

抗議強制接種 加州各地串連「罷校」
北加家長抗議學生強制打疫苗 灣區缺席

北加家長抗議學生強制打疫苗 灣區缺席
新聞周刊分析╱紐森戰川普 2024大選另一種可能？

新聞周刊分析╱紐森戰川普 2024大選另一種可能？
新聞周刊分析：2024大選是否可能出現紐森迎戰川普？

新聞周刊分析：2024大選是否可能出現紐森迎戰川普？
紐森簽新法 禁瓦斯驅動除草機、發電機

紐森簽新法 禁瓦斯驅動除草機、發電機

熱門新聞

南加居家保母住豪宅收入不菲，卻回國心切。（unsplash.com）

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

2021-10-18 14:13
華資餐廳內兩名男子聽到有人唱美國國歌，非常憤怒，怒斥「中國人為什麼要唱美國國歌」，飯都吃不下直接走人表達抗議。（讀者提供）

華人餐廳唱美國歌 2亞裔男氣炸走人 老闆傻眼：入籍公民哪裡錯

2021-10-18 02:20
世界日報「建材裝修大展」中，華人對SB9法案非常關注。（記者李雪／攝影）

世說新聞／SB9動了華人蛋糕 租金、房價都受挫

2021-10-16 15:43
南加華人區，近期又湧現出不少碰瓷事件。（讀者提供）

世說新聞／他靠這招訛錢 華裔老夫婦機智識破

2021-10-12 21:25
兩名男子聽到有人唱美國國歌，非常憤怒，怒斥「中國人為什麼要唱美國國歌」，飯都吃不下直接走人表達抗議。（讀者提供）

為何中餐廳唱美國國歌？ 兩華男氣到飯都吃不下

2021-10-17 14:44
華女狀告雇主性侵害，要求百萬賠償金，雇主全勝分文未付。（unsplash.com）

華女離職告雇主性侵 索百萬 雇主勝訴 分文未付

2021-10-19 02:20

超人氣

更多 >
專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機
前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診
海運價飆 米粉、豆油、味精…華人常用食品漲破100%

海運價飆 米粉、豆油、味精…華人常用食品漲破100%
華女離職告雇主性侵 索百萬 雇主勝訴 分文未付

華女離職告雇主性侵 索百萬 雇主勝訴 分文未付
因1張空姐冷得發抖照...中國這集團高層寒風中「罰站」

因1張空姐冷得發抖照...中國這集團高層寒風中「罰站」