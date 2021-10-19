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南加曾染疫華醫談如何強化免疫系統 身心雙管齊下

記者啟鉻／橙縣報導
線上講座截圖。（記者啟鉻／截圖）
線上講座截圖。（記者啟鉻／截圖）

南加橙縣老人專科醫師張耀文（Dr. Alvin Chang）19日指出，雖然現在接種疫苗人數增多，但對於年長者，外出到公共場合仍需戴口罩。他在2020年11月感染新冠病毒，現在已經康復。當時染病原因是病人很多，休息睡眠不足，才會生病，所以強化免疫系統非常重要。

張耀文當天是應「華美聯誼協會」之邀，主講「疫情中身心靈的調適與疫苗新知」線上講座。他說，由於疫情影響，很多人心情焦慮恐慌，影響睡眠品質。建議年長者吃有利消化、控制血糖飲食，避免經常食用白飯、麵食，控制好體重。腸道是身體最大免疫器官，年長者可以多補充益生菌、發酵食品等。

他認為，疫情中對年長者心理健康也是一大挑戰，建議年長多參加網上各種有意義講座，保持活力，樂於社交互動。同時在疫情中充斥各種來源資源，有的貌似準確，實際是虛假信息。建議年長者選擇幾個可靠來源，擇取有用信息，而過多不必要的信息會造成困擾，甚至誤導。

張耀文並說，有的年長者喜歡獨處，安靜，但時間長了，對年長者身體及心理都會發生負面影響。所以年長者應多參加戶外活動，在空氣新鮮環境下，也可降低染疫風險。同時戶外陽光也幫助調整生物時鐘，降低壓力，有助睡眠。比如多參加步行、做瑜伽或打太極拳。他還建議靜坐冥想、禱告都有利於改善身心健康。

華美聯誼會（Alliance of Chinese American Communities, 簡稱ACAC）是一個社區服務平台，與社區其他華人社團合作，俾推廣最大的服務功能，提升華人優質生活，為弱勢伸出溫暖援手。華美聯誼會電郵[email protected]

疫情 疫苗 華人

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