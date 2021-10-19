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洛市大麻加工廠火災2死2重傷

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
人類遺骸現場被發現，洛市大麻加工廠火災2死2重傷。（KTLA 5視頻截圖）
人類遺骸現場被發現，洛市大麻加工廠火災2死2重傷。（KTLA 5視頻截圖）

洛杉磯市Canoga Park一幢商業建築樓的火災現場，19日（週二）發現燒焦的人類遺骸，據信是一名男性成年人的遺骸。該大樓設有明顯的大麻加工業務，於18日發生重大火災。消防官員證實，另一名在大火中被燒傷的男子已死於醫院，截至目前已證實兩人死亡兩人重傷住院。

洛市消防局（LAFD）Brian Humphrey表示，週二早上，消防隊員在建築物的瓦礫中進行篩選清理，發現一名男性成年人的遺骸，尚不確定死者身分信息。

週一下午12時20分左右，消防員被派往North Canoga Avenue 8400 街區的火災現場，這是一場非常具有挑戰性的大火，眾多消防員在1小時15分鐘內撲滅火焰。起火原因仍在調查中，這座建築是一家涉及加工大麻或大麻產品的工廠。

被派往現場的護理人員將三名燒傷男子送往醫院，Humphrey表示，一名 28 歲男子已在醫院宣布死亡，在通知其親屬之前，死者姓名暫未公開。 而截至週二早上，一名30多歲的男子仍住院，情況危急，另一名住院男子情況嚴重。

洛市消防局稱，這座單層建築內部曾發生爆炸，大火發生時，隨著火焰熊熊燃燒，濃濃黑煙飄向空中，大約150名消防員與大火搏鬥，後轉變為防禦行動，防止火焰蔓延到附近其他建築物。

隨著消防和檢修工作的繼續，消防員擔心裡面還有人。洛市消防局發言人Erik Scott說，消防隊員整晚都在仔細梳理碎片，他們發現了六輛被燒毀的車輛，但目前只找到五人。

人類遺骸現場被發現，洛市大麻加工廠火災2死2重傷。（KTLA 5視頻截圖）
人類遺骸現場被發現，洛市大麻加工廠火災2死2重傷。（KTLA 5視頻截圖）

大麻 洛杉磯 工作

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