我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

獅子大開口 海地黑幫綁架17美國人 每人勒贖100萬

物價連番漲 南加華人分享因應之道 原來省錢這麼簡單

記者啟鉻／洛杉磯報導
不少華人園藝愛好者，庭園種植蔬果，也相應節省開支。（記者啟鉻／攝影）
不少華人園藝愛好者，庭園種植蔬果，也相應節省開支。（記者啟鉻／攝影）

南加華人近來多抱怨物價連連上漲，不堪忍受，導致家庭財務支出增多。不過因華人家庭傳統崇尚節儉，平時喜歡積蓄，所以在應對物價上漲都有一套自己的方法。一些家庭也願意與大家分享，共度時艱。

居住聖蓋博谷東區的于女士有四個小孩，均在上初中和小學。她表示，物價上漲對家庭支出影響很大，比如陪四個孩子去吃普通一頓，也要花費70多元。所以現在就盡量減少外出就餐，並將以往每周兩次外出就餐，減少到每周一次，或者兩周一次，同時也多在家裡做飯給孩子們吃。還有就是孩子們穿的衣服，三個男孩的衣服盡量「傳承」，不至於大孩子穿過的衣服就馬上丟掉。

南加內陸通脹較其它地區嚴重，住河濱市的劉女士表示，生活中崇尚節儉杜絕浪費是華人優良傳統，在物價高漲下，平時養成節儉習慣大有益處。比如很多人點外賣時，一些底料會隨意丟棄。但她為了節省開支，將剩餘底料再添加其它蔬菜或食材再加工，這樣不僅節省開支，也可以再享受一次美食。就像訂川菜外賣，就可以利用底料再加工。

王女士在華人聚居城市生活多年，與先生年近七旬。她說，經歷過多次物價上漲情況，這次感覺漲幅特別多。為了節省開支，生活中非必要開支就盡量減少，必要開支比如老年人營養品、補品等需要購買。其它生活消費品，比如到超市購物，就會留意各超市折價券，這樣可以多節省一些。

作家劉加蓉則將節省的錢都用於救助流浪貓。所以生活中的不是緊要消費，她就盡量節省支出。她因廚藝好，總在家裡煮飯。一些蔬菜如韭菜、絲瓜等，自己的菜園就可以栽種，節省到超市購買這類蔬菜的支出。

赫汝帕谷居民張女士則表示，由於午後4至9時電費較貴，她就避開高峰時間洗衣，平時注意節水、節電，減少外食等。疫情中並與先生養成只吃兩頓飯的習慣，也相應節省了支出。

園藝專家許希聖表示，大家養成園藝種植好習慣，不只陶冶性情，增加園藝知識，在現在通脹的形勢下，也可節省日常購買蔬果的開支。比如很多園藝愛好者在庭院種植黃瓜、瓠瓜、苦瓜及南加時令水果。而為了讓大家互相交流，他還在自家院落舉辦小型農夫市場，最多時有百餘人參加。

時下物價漲得離譜，華人多有節儉支出方法。（記者啟鉻／攝影）
時下物價漲得離譜，華人多有節儉支出方法。（記者啟鉻／攝影）

華人 南加 蔬菜

上一則

月底暴風雨可望終結加州部分地區火災風險 南加除外

延伸閱讀

分分鐘學園藝／自家種絲瓜 這些要點得記牢

分分鐘學園藝／自家種絲瓜 這些要點得記牢
芝加哥房屋「臭蟲災」 園藝專家有法寶

芝加哥房屋「臭蟲災」 園藝專家有法寶
抖音、快手、嗶哩嗶哩… 中國視頻巨頭攻占消費者餐桌

抖音、快手、嗶哩嗶哩… 中國視頻巨頭攻占消費者餐桌
分分鐘學園藝／想種好葡萄 這四要素很關鍵

分分鐘學園藝／想種好葡萄 這四要素很關鍵
提升外賣郎權益 法案過關…大幅改革 開全美先河

提升外賣郎權益 法案過關…大幅改革 開全美先河
分分鐘學園藝/南加種蓮霧 花哥教訣竅

分分鐘學園藝/南加種蓮霧 花哥教訣竅

熱門新聞

南加居家保母住豪宅收入不菲，卻回國心切。（unsplash.com）

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

2021-10-18 14:13
華資餐廳內兩名男子聽到有人唱美國國歌，非常憤怒，怒斥「中國人為什麼要唱美國國歌」，飯都吃不下直接走人表達抗議。（讀者提供）

華人餐廳唱美國歌 2亞裔男氣炸走人 老闆傻眼：入籍公民哪裡錯

2021-10-18 02:20
南加華人區，近期又湧現出不少碰瓷事件。（讀者提供）

世說新聞／他靠這招訛錢 華裔老夫婦機智識破

2021-10-12 21:25
兩名男子聽到有人唱美國國歌，非常憤怒，怒斥「中國人為什麼要唱美國國歌」，飯都吃不下直接走人表達抗議。（讀者提供）

為何中餐廳唱美國國歌？ 兩華男氣到飯都吃不下

2021-10-17 14:44
世界日報「建材裝修大展」中，華人對SB9法案非常關注。（記者李雪／攝影）

世說新聞／SB9動了華人蛋糕 租金、房價都受挫

2021-10-16 15:43
有警局指出，有不少碰瓷案嫌犯，會在停車場蹲點，專門尋找年長者作案。（本報檔案照）

「碰瓷」頻傳 華裔老夫婦險遭訛 機警識破

2021-10-16 02:20

超人氣

更多 >
前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診
專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機
想在機上跟旅伴獨享「一整排座位」？旅遊專家曝3祕訣

想在機上跟旅伴獨享「一整排座位」？旅遊專家曝3祕訣
海運價飆 米粉、豆油、味精…華人常用食品漲破100%

海運價飆 米粉、豆油、味精…華人常用食品漲破100%
華女離職告雇主性侵 索百萬 雇主勝訴 分文未付

華女離職告雇主性侵 索百萬 雇主勝訴 分文未付