月底暴風雨可望終結加州部分地區火災風險 南加除外

氣象預測本月下旬一系列風暴雨來臨可能會終結加州中北部地區野火和緩解旱情。( Gettyimage)

在經歷了毀滅性的夏季野火之後，加州本月底可望天降豪雨，一系列預期來臨的風暴 可能會有效終結加州北部和中部地區的火災季節；然而，南加 州地區的降雨仍然很少，繼續面臨野火風險，因此加州人喜憂參半。

天氣模型顯示，在萬聖節期間，一系列潮濕的風暴很可能會在加州北部更高的海拔地區降下多英尺厚的積雪。洛杉磯加州大學 （UCLA）氣候科學家斯溫（Daniel Swain）表示，對於該州大部分地區來說，10 月下旬降水的預測，實際上是一個相對的好消息。「今年加州的火災季節持續時間，遠遠超過了去年 10 月、11 月、12 月甚至冬季中旬」。

在降雨風暴預測發布之際，加州的野火已經燒毀了超過 250 萬英畝的土地，包括將整個小城鎮夷為平地。在高溫、乾旱和氣候變化的影響下，火災趨勢越來越極端。

氣象局官員們說，到18日週一晚上，太浩湖地區在過去的 24 小時內已經出現了大約 3 到 4 英寸的降雨，更高的海拔地區降雨最高可達 8英寸。

預計風暴將在本周末到達，屆時傾盆大雨可能會導致嚴重火災地區出現泥石流和碎石流，包括受到卡爾多火災（Caldor fire）影響的 50 號高速公路走廊，以及更北邊的迪克西火災（Dixie fire）地區。

卡爾多火災區的一個應急救援隊正在為暴風雨可能帶來的災害做準備，他們用推土機在一些地區鋪設圓木以防土壤流失。工作人員還在溪流邊緣放置了稱為荊棘的稻草管，以防止沉積物在下雨或降雪時衝入水道。當局並警告住在野火燒毀地區附近和下游的人們，在暴風雨降落前保持警惕。