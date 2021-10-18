疫情未阻止南加小城麗都市舉行雙十升旗典禮

洛杉磯空軍大鵬聯誼會在美國加州麗都市(Needles)舉辦升旗典禮。（大鵬聯誼會提供）

為慶祝雙十國慶，洛杉磯 空軍大鵬聯誼會在美國 南加州 麗都市(Needles)舉辦升旗典禮。據悉，這項雙十升旗典禮至少已舉行了45年。

麗都市位於加州聖伯納汀諾縣東北部，為和亞利桑納州及內華達州交界處的一個 小城，科羅拉多河流經它的東側，距離拉斯維加斯110哩，似乎只有每年中華民國雙十國慶升旗典禮時，才會被極少數的華人提及。

麗都市歷經一年半的新冠疫情肆虐， 顯得更加蕭條。 今年的10月10日早上10點10分，洛杉磯空軍大鵬聯誼會在麗都市現任市長 Mr. Williams， 前市長 Dr. Paget， 市府經理 Mr. Daniels 和市府官員，及當地熱愛且支持中華民國的華僑余榮先生的後代 Robert Yee ，和他的兒子及孫子，全力支持及配合下，美國的星條旗及中華民國的青天白日滿地紅國旗，一如往年的此時， 繼續飄揚在美麗的天空中。

洛杉磯經濟文化辦事處的許禮泉副組長，代表黃敏境處長出席典禮並致詞。 洛杉磯空軍大鵬聯誼會，帶著一群熱愛中華民國的朋友，由洛杉磯出發， 與麗都市當地的居民和僑胞， 共襄盛舉。

今年雖然沒有麗都高中震撼的鼓樂隊出席， 但是洛杉磯空軍大鵬聯誼會依舊準備了500元獎學金，並由麗都市聯合學區高級主管代表接受。 僑務委員趙韻梅亦慷慨贊助。 麗都升旗的活動，不但充分表達了僑胞們的愛國心，更確實做到了成功的民間交流，在前市長夫人的協 助下， 團員們也熱情的支持當地的自營產業 – 野生蜂蜜，皆大歡喜。