南加著名度假勝地大熊湖提前開始2021冰雪季

南加著名度假勝地大熊湖 （Big Bear）景色。圖：pixabay

南加 著名度假勝地大熊湖 （Big Bear）提前進入2021 Winter Season。各地遊客開始陸續趕到大熊湖，享受戲雪樂趣。往年這裡要在萬聖節才開放冰雪娛樂項目，今年提前了約兩周。

大熊湖戲雪項目於10月16日開始，這項娛樂活動已經持續22年。因先前20多天夜晚有較強勁乾燥風，為產生足夠雪提供便利，也讓大熊湖提前能進入冬季娛樂項目。同時位於Magic Mountain的滑道娛樂項目Aline Slide也啟動。

據悉，位於Wrightwood的Mountain High度假村將於11月1日後開放。早在幾個月前，該度假村投資 超過30萬元購置造雪設備，比先前造雪速度更快。正式向公眾開放時，西部度假村（West Resort）會提供滑雪 和單板滑雪，東部度假村（East Resort）提供雪地遊戲。開放首日部分遊戲項目僅提供給有辦理季票人士，然後會向所有遊客開放。

Big Bear Snow Play，地址：42825 Big Bear Blvd.。Magic Mountain的Alpine Slide，地址：800 Wildrose Lane，均在大熊湖地區，每天上午10時向公眾開放。普通成人票價35元，孩童20元，只接受現鈔。暸解更詳細資訊，可上網：bigbear.com/things-to-do/winter/tubing-sledding。