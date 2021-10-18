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南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

記者邵敏／洛杉磯報導
南加居家保母住豪宅收入不菲，卻回國心切。（unsplash.com）
南加居家保母住豪宅收入不菲，卻回國心切。（unsplash.com）

疫情讓很多華人滯留在美，無法回中國。幾年前孤身一人來美的張阿姨，本打算待段時間就回國，不想一住就是五六年，她以居家保母為職業，現住在洛杉磯一戶人家的豪宅中，收入不菲，但張阿姨仍然回國心切，因為再好畢竟不是自己的家。但苦於疫情回程一再被推遲。

今年60多歲的張阿姨來自上海，2016年拿著旅遊簽證到洛杉磯，聽別人介紹做居家保母很賺錢，就留了下來。張阿姨先後在幾戶華人家幫助照顧孩子，每月收入3000至4000美元現金，因為是居家保母，也省去租房和日常開支費用，她打算做兩三年，賺些養老錢就回國。

2020年初，就在張阿姨準備回國時，中國爆發新冠疫情，遠在上海的兒子勸她暫時別回去，待在美國更安全。沒想到接下來一年多，美國疫情爆發，而且越來越嚴重，打亂了她多次想回國的計劃。

疫情至今，張阿姨一直住在一戶華人家庭的豪宅中，有花園泳池，還有自己獨立的房間、浴室。平日張阿姨就照看一個三四歲的孩子，再做些家務活，東家待她十分和善，她自稱優越的生活條件要比辛苦工作的上班族輕鬆。

但再好畢竟不是自己的家。張阿姨離開上海老家已有五年，出國時孫子還未出生，如今都快五歲了，「兩年前，我就想回去照顧自己的孫子，現在他都要上幼兒園了，我還沒見過，太想他了。」

如今疫情開始好轉，回國心切的張阿姨再次準備行程，「我已接種疫苗，路上小心點，應該可以避免感染風險。 」但昂貴的機票讓她一次次卻步。目前沒有從洛杉磯直飛上海的航班，要先飛西雅圖或舊金山，在當地酒店住幾天做回國雙檢測，再飛上海，但英文不好的她不敢單獨飛陌生的城市，因此她決定先從洛杉磯飛中國廣州，再飛上海。

張阿姨算了一筆賬，目前回國機票在2500美元左右，在廣州酒店需要隔離14天，每天100美元，再加上國內航班、回國前需做的雙檢測，以及其他一些交通費，回國總共費用接近5000美元。「我一直在等機票價格便宜些，國內隔離措施再放寬些，但不知道什麼時候是個頭，現在決定11月底12月初回國。」

回國打算已定，張阿姨發現各種政策讓她十分頭痛，又是48小時內的雙檢測，又要申請健康碼，她表示自己一頭霧水，「我還聽說一些人買了機票，但檢測結果沒有通過、或健康碼沒被批准，就不讓登機。」

所幸，朋友介紹洛杉磯有專門的旅行社幫助華人回國，提供機票、雙檢測、健康碼等全方位服務，雖多加些小錢，卻免去不少麻煩，目前張阿姨正在諮詢中。

疫情 檢測 洛杉磯

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