在空氣中取水機器在加州上市 價格不菲 耗電較大

加州灣區一戶居民已經安裝使用空氣取水機器。（AP）

據美聯社報導，一種可以從空氣中取水的機器，可望給加州部分更乾旱地區的居民帶來應急之需，加州一些屋主已經在購置安裝。不過每台機器價格不菲，而且耗電也較大，對於大多數居民來說，還不可能輕易使用。也有專家認為，對於解決加州廣泛缺水問題，尚不實用。

這種可以從空氣取水機器，由設計工程師波曼（Ted Bowman）設計，他是華盛頓州 颶風產品公司的設計師。伯曼說，空氣取水機器如同空調機，通過使用盤管冷卻空氣，並將水收集在類似盆的容器中。科學道理是，空氣的水不是魔法，而是通過科學途徑再利用，這也是空氣取水機器能實現的。

實際上伯曼設計的空氣取水機器，與近些年開發的一些類似機器屬於同一功能產品。其它發明的產品包括網眼網、太陽能板及從空氣中收集水分的集裝箱等。波曼說，他公司的產品，主要提供家庭、辦公室、農場等對空氣除濕，將水收集後過濾，可供人們飲用。這種技術尤其對有霧氣環境中效果佳，根據大小可以每天收集水200加侖至1900加侖。在高濕度環境，比如加州海岸地帶也很有效。

不過從價格來看，並非很多人能使用。每台機器價格從3萬元至20萬元之間。加州近年一些旱情嚴重地區，沒有水庫蓄水，居民需要每天收集水生活，這樣的地區一些屋主正在洽購滿足用水需要，有的已經安裝使用。

加州索拉諾縣貝尼西亞市（Benicia）居民Don Johnson說，他購買了一台最小型機器，看起來就像一台稍有高度的空調壓縮機，希望能收集足夠水提供花園灌溉。但他發現，對於提供花園和家裡使用，這台機器收集的水量完全夠用。他說，這台機器收集的水，要比在好市多 超市購買瓶裝水價格低得多。而且相信，隨著時間推移及水費上漲，空氣取水機器產生的結果是愈來愈經濟。

不過Don Johnson也表示，除了機器本身價格較貴，消耗在機器運行的電能也較多。但因他家屋頂有太陽能板，可以產生足夠電力運行，不需要額外電能消耗。

戴維斯加州大學 水文專家Helen Dahlke表示，空氣取水技術對獨立屋主來說非常具有意義，尤其在農場地區。但對於加州存在更廣泛水緊張問題，尚不是一個實際解決辦法。她認為，目標是對抗全球變暖，避免未來發生乾旱。她強調，真的要遏制全球變暖，才能發揮真正作用，改變現實。