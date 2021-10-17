我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬

維州反疫苗夫婦先後染疫 死前打電話給媽媽：後悔沒打針

在空氣中取水機器在加州上市 價格不菲 耗電較大

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導
加州灣區一戶居民已經安裝使用空氣取水機器。（AP）
加州灣區一戶居民已經安裝使用空氣取水機器。（AP）

據美聯社報導，一種可以從空氣中取水的機器，可望給加州部分更乾旱地區的居民帶來應急之需，加州一些屋主已經在購置安裝。不過每台機器價格不菲，而且耗電也較大，對於大多數居民來說，還不可能輕易使用。也有專家認為，對於解決加州廣泛缺水問題，尚不實用。

這種可以從空氣取水機器，由設計工程師波曼（Ted Bowman）設計，他是華盛頓州颶風產品公司的設計師。伯曼說，空氣取水機器如同空調機，通過使用盤管冷卻空氣，並將水收集在類似盆的容器中。科學道理是，空氣的水不是魔法，而是通過科學途徑再利用，這也是空氣取水機器能實現的。

實際上伯曼設計的空氣取水機器，與近些年開發的一些類似機器屬於同一功能產品。其它發明的產品包括網眼網、太陽能板及從空氣中收集水分的集裝箱等。波曼說，他公司的產品，主要提供家庭、辦公室、農場等對空氣除濕，將水收集後過濾，可供人們飲用。這種技術尤其對有霧氣環境中效果佳，根據大小可以每天收集水200加侖至1900加侖。在高濕度環境，比如加州海岸地帶也很有效。

不過從價格來看，並非很多人能使用。每台機器價格從3萬元至20萬元之間。加州近年一些旱情嚴重地區，沒有水庫蓄水，居民需要每天收集水生活，這樣的地區一些屋主正在洽購滿足用水需要，有的已經安裝使用。

加州索拉諾縣貝尼西亞市（Benicia）居民Don Johnson說，他購買了一台最小型機器，看起來就像一台稍有高度的空調壓縮機，希望能收集足夠水提供花園灌溉。但他發現，對於提供花園和家裡使用，這台機器收集的水量完全夠用。他說，這台機器收集的水，要比在好市多超市購買瓶裝水價格低得多。而且相信，隨著時間推移及水費上漲，空氣取水機器產生的結果是愈來愈經濟。

不過Don Johnson也表示，除了機器本身價格較貴，消耗在機器運行的電能也較多。但因他家屋頂有太陽能板，可以產生足夠電力運行，不需要額外電能消耗。

戴維斯加州大學水文專家Helen Dahlke表示，空氣取水技術對獨立屋主來說非常具有意義，尤其在農場地區。但對於加州存在更廣泛水緊張問題，尚不是一個實際解決辦法。她認為，目標是對抗全球變暖，避免未來發生乾旱。她強調，真的要遏制全球變暖，才能發揮真正作用，改變現實。

加州大學 好市多 華盛頓州

上一則

中餐廳老闆曾感染新冠 認為面對新冠不必談虎色變

下一則

彭文正分享踏上質疑「論文門」的不歸路 年底或有突破

延伸閱讀

車牌禁止出現髒話、性暗示 緬因州將實施管制

車牌禁止出現髒話、性暗示 緬因州將實施管制

阿茲海默症協會：五分之一加州人會罹患失智症

阿茲海默症協會：五分之一加州人會罹患失智症
住宅成蛇窩 一抓92條 捕蛇組織：30年來從沒遇過

住宅成蛇窩 一抓92條 捕蛇組織：30年來從沒遇過
柯林頓由喜萊莉陪伴步行出院 將返紐約家中療養

柯林頓由喜萊莉陪伴步行出院 將返紐約家中療養
聖妞降臨 南加今冬恐更乾燥

聖妞降臨 南加今冬恐更乾燥
馬連成加州唯一「黃色」層級縣

馬連成加州唯一「黃色」層級縣

熱門新聞

近來傳出不少中國留學生在入境美國時遭恐嚇、盤問等事件。（美聯社）

留學生入境洛城被盤問 行李被偷 多是沒剪掉標牌的T恤

2021-10-11 22:03
失踪韓裔女子周蘿倫(Lauren Cho，音譯)。（ABC7視頻截屏）

南加沙漠發現人類遺骸 疑是失踪數月的韓裔女子？

2021-10-11 14:05
南加華人區，近期又湧現出不少碰瓷事件。（讀者提供）

世說新聞／他靠這招訛錢 華裔老夫婦機智識破

2021-10-12 21:25
劉洪新（右）出獄三天後攜母接受世界日報專訪。（記者謝雨珊／攝影）

殺妻華嫌被關近十年出獄 憶當年與妻互動不勝唏噓

2021-10-10 19:43
有警局指出，有不少碰瓷案嫌犯，會在停車場蹲點，專門尋找年長者作案。（本報檔案照）

「碰瓷」頻傳 華裔老夫婦險遭訛 機警識破

2021-10-16 02:20
世界日報「建材裝修大展」中，華人對SB9法案非常關注。（記者李雪／攝影）

世說新聞／SB9動了華人蛋糕 租金、房價都受挫

2021-10-16 15:43

超人氣

更多 >
廚房凶器？這副「熊爪」幫忙 烹煮這些料理輕鬆又衛生

廚房凶器？這副「熊爪」幫忙 烹煮這些料理輕鬆又衛生
不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省

不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省
封面故事／好市多便宜多 迎合中國胃 挑戰華人超市

封面故事／好市多便宜多 迎合中國胃 挑戰華人超市

比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框

比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框
找工作不難 4個月2000萬人遞辭呈 美離職潮創新高

找工作不難 4個月2000萬人遞辭呈 美離職潮創新高