泡茶有三要素 茶藝包含花藝、陶藝及喝茶

參與活動的僑胞與講者合照，兩天的講座內容多元而豐富，僑胞們均感獲益良多。(橙僑提供)

美國 中華茶文化學會為弘揚台灣 茶藝文化，以茶會友增進僑界交流連繫，特於10月15、16日在橙縣華僑文教服務中心舉辦「2021推廣台灣茶藝活動」，由會長楊綺真主持，結合花藝、陶藝、園藝及休閒旅遊，讓大家知道品茗文化不只能喝茶，也能學到泡茶的陶壺是如何製作、茶席小品花的插法、客家風味擂茶的製作、如何做出創意茶料理及介紹走訪親山步道等。

兩天活動有50位愛好茶藝的僑胞參加，大家對泡茶品茶技藝的認識，也對品茗搭配的插花、陶藝、茶料理、果蔬栽培等進一步的瞭解。

茶藝課程活動在古箏老師許惠紅演奏優雅的音樂中揭開序幕。美國中華茶文化學會會長楊綺真首先說明泡茶三要素：茶量、溫度及時間的掌握，教大家簡單泡出好茶，並介紹茶道概括而言是茶的文化，茶藝包含花藝、陶藝及喝茶，所謂「品茗四藝」點香、品茗、插花與書畫，是美學藝術生活化的體現。為讓大家體會茶文化，還特別邀請沈尊源帶來許多的工藝作品，並深入講解陶藝與生活的藝術，許玲玲示範文人自由花以及茶席小品花的插法，泡茶師卓鈞湋展演濕式泡茶法。

前僑務委員邱啓宜也講述客家人奉茶傳統，他說客家民族友善好客，「以茶敬客、以茶會友、以茶為禮、以茶敘情」早已成為客家族群生活的一部份，他示範客家風味擂茶的製作，並分享種茶及芭樂、枇杷、甘蔗等蔬果栽培之園藝經驗。

為讓大家更認識台灣茶文化，講座還邀請駐洛杉磯辦事處觀光 組施照暉組長，以結合觀光產業的方式，導覽介紹台灣的茶園分佈、茶葉種類，說明除了品佳茗外，台灣茶園附近的景色優美，也適合休閒旅遊，他介紹嘉義阿里山、南投日月潭等著名的茶旅遊路線，作為大家茶鄉尋幽訪古的規劃參考。

橙僑中心蔣翼鵬主任致詞表示，喝茶對人體健康也有很大的好處，感謝美國中華茶文化學會揚綺真會長用心籌辦活動，服務僑民也弘揚台灣茶藝文化，將台灣的茶藝及茶農業推廣給海外僑臺商，而且台灣品茗旅遊路線等觀光資訊的分享，也可以提高僑臺商與國內茶農產業的鏈結與合作。