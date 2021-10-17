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南加4歲女童在停車場被撞死 車主是母親

記者邵敏／綜合報導
4歲女童在停車場被車撞死，現場位於勝利谷Hesperia路12199號。 （谷歌地圖）
4歲女童在停車場被車撞死，現場位於勝利谷Hesperia路12199號。 （谷歌地圖）

一名四歲女童16日下午在南加內陸聖伯納汀諾縣勝利谷（Victorville）的Vons停車場，被一輛越野車（SUV）在倒車過程中撞死，警方沒有公佈肇事時車輛司機的任何信息，但表示這輛車子屬於女童的母親。

據勝利谷警局稱，事故發生在10月16日（週六）下午3時28分，遇害女童來自蘋果谷（Apple Valley），事故現場位於勝利谷Hesperia路12199號的停車場。

警察與消防員接到報案到達現場時，在一輛越野車的附近發現這名女童，當時已經反應遲鈍，並受重傷。女童之後被救護車送往沙漠谷（Desert Valley）醫院，儘管採取了挽救生命的措施，但還是被宣布死亡。

警方在調查期間，停車場的大片區域被關閉，警方表示，目前事故原因未知，但確定的是車輛在倒車時撞到孩子。警方沒有公佈司機的任何信息，並表示所有相關人員、以及目擊者當時都留在現場，這輛SUV則屬於女孩的母親。

任何有信息的現場目擊證人都可以撥打760-241-2911，與警方取得聯繫，希望保持匿名者可撥打We-Tip熱線：1-800-78-CRIME，或訪問wetip.com。

SUV 警察 南加

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