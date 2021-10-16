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彭文正質疑蔡英文博士學位被告 僑胞力挺捍衛正義

記者謝雨珊／蒙特利公園市報導
彭文正談台灣司法怪象。（記者謝雨珊／攝影）
彭文正談台灣司法怪象。（記者謝雨珊／攝影）

台灣大學新聞研究所所長、《政經看民視》主持人彭文正，因多次公開質疑蔡英文博士論文與博士學位的真實性，試圖揭發總統假學歷，成為台灣歷史上第一個國家元首以公訴方式告個人毀謗的案例。該案從一個簡單的學歷認證問題，衍伸為司法問題。彭文正16日應美西華人學會邀請，向僑胞鉅細靡遺敘述被蔡英文提告的過程，及台灣司法的怪象。主持風格詼諧的彭文正一進場，現場400人立刻拍手，大聲喊叫「加油」，力挺彭文正捍衛司法正義。

彭文正對於被蔡英文提告的案子提出三大要求，第一、要求追加起訴違反選罷法，第二、調閱誣告卷宗，第三、網路開庭直播，讓世界各地通過網路直播看該案開庭過程。

彭文正自認低調，一直以來安分守己，秉持新聞媒體人「查證」、「公正」、「監督政府」的精神，不分藍綠，誰都抨擊。他說，「我進台大教了20年書，對誰都沒有任何手軟，從不接受關說，藍綠都打，因此得罪了很多權貴」。他曾質疑2019年民進黨黨內初選，蔡英文炒作花錢買民調，「我沒有證據，但直覺認為不是真的」。他也多次多次抨擊蔡英文論文非真實等事件。他在演講會上說，自那時開始，很多「不平凡」的事件逐一發生。

彭文正2019年主持的《政經看民視》無預警在錄影當天遭喊卡，他自嘲說，自從與民進黨結了樑子後，創下了很多個「第一」：第一個在錄影當天說砍就砍的政論節目主持人、第一個被國家元首告的人、第一個被現任總統狀告的嫌犯。他坦言，當初許多律師因故不願接他案子，他感到孤立無援，「現在的法院是民進黨開的，很多法官不分黨派，但大多都趨利避害」。經歷了一陣低潮期，最後他才尋得貴人律師協助。

彭文正與蔡英文互告的糾紛纏鬥了兩年多，他表示，在訴訟過程中，一直與律師進行司法地毯式檢驗，發現台灣司法有許多怪象，過程中發生很多離奇事件，例如：審案檢察官都是同一人，且辦案之後就升官等。其中有多樁案件讓他不得不對台灣司法的公正及正義感到擔憂。

美西華人學會理事長李世平表示，該座談會無預設政治立場。由於蔡英文假論文案牽扯到做人基本的誠信問題、司法公正問題等，因此提供彭文正一個解釋、澄清、自辯的平台，並邀學界及僑胞到場討論及質疑，以期維護學術界的尊嚴。當天政治漫畫家莫大軍、核桃市市長秦振國、牛津大學經濟史徐永泰博士等人也到場支持。

彭文正抵洛杉磯演講，現場近400人出席。（記者謝雨珊／攝影）
彭文正抵洛杉磯演講，現場近400人出席。（記者謝雨珊／攝影）
核桃市市長秦振國（中）頒發獎給美西華人學會理事長李世平（左一）、會長徐和生（左二...
核桃市市長秦振國（中）頒發獎給美西華人學會理事長李世平（左一）、會長徐和生（左二）、徐永泰博士（右二）、及彭文正（右一）。（記者謝雨珊／攝影）
Youtube頻道《政經關不了》主持人彭文正。（記者謝雨珊／攝影）
Youtube頻道《政經關不了》主持人彭文正。（記者謝雨珊／攝影）

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