拜登稅法細則 對華人華資企業影響有多大

美國宏盛保險理財CEO黃海蒂。（視頻截圖）

拜登 政府稅法細則已經出台，與川普時期稅法有較大改變，其中有不少關乎華人 和華資企業的細則出人意料。

洛杉磯世界日報16日舉辦2021稅務理財線上講座，邀請美國 宏盛保險理財CEO黃海蒂講解拜登政府新稅法的改變，其中涉及不少華人及華資公司的稅收。這項由美國眾議院籌款委員會在9月13日推出稅改細節雖未正式通過，但黃海蒂稱大概率會最終通過。

新稅法中有哪些新規會對個人有影響呢？其中，最高等級資本利得稅已經從20%調高至25%，並且法案一旦通過，從2022年9月14日開始實施。資本利得稅只對單人收入4萬元以上，夫妻8萬元以上的人士徵收。

另外個人收入250萬以上，夫妻500萬元以上的，還要額外徵收3%的附加稅。黃海蒂說，很多華人認為，自己的收入不會有這麼多。但是該項稅收標準會將長期資本利得加進去。她說，加州不少高房價地區，如果算上資本利得，很可能會超過收入標準。

此外，新稅法也將2021年的個人1170萬元和家庭2340萬元的遺產稅和贈與稅豁免額，降低為500萬元，且一旦通過，很可能在2022年1月起實行。黃海蒂提醒民眾，在2021年剩下的兩個月裡，民眾一定要請專業的會計師幫助規劃，即時節稅。

另外一些本以為會有較大變動的稅法細則並未改變，包括對華人有較大影響成本墊高(Stepped-Up Basis)稅法。黃海蒂解釋說，例如買賣股票，一支股票價格買入時2元，賣出時15元。繳稅標準是按照賣時15元的價格，而不是買入時2元的價格。成本墊高對遺產繼承繳稅有很重大的影響，例如子女從父輩那裡繼承房產，是按照繼承時的房產市場價值繳稅，而非父輩購買該房產時的價值。另外，關乎房屋投資稅務的1031置換稅法也未改變。

黃海蒂還提到了拜登新稅法對企業的影響。她說，這次稅改對C Corporation收入所得稅進行了較詳細規定。例如，川普稅法對C Corporation最高級別的所得稅由35%降至21%。此次拜登稅改規定，對於收入在0至40萬的小型C Corporation，稅率為18%。40萬至500萬則是21%，500萬以上大企業，最高稅率交到26.5%。

此外，黃海蒂提及的內容還包括信託帳戶、S Corporation護稅法等內容。感興趣的民眾可以到U視頻觀看回放：https://www.youtube.com/watch?v=n-Ftl_x4YQo