我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

綠委黃國書認曾當「國民黨線民」 宣布退出民進黨

休士頓3警遇襲1死2傷 酒吧外加班逮人 皆背後中槍

拜登稅法細則 對華人華資企業影響有多大

記者王若然／洛杉磯報導
美國宏盛保險理財CEO黃海蒂。（視頻截圖）
美國宏盛保險理財CEO黃海蒂。（視頻截圖）

拜登政府稅法細則已經出台，與川普時期稅法有較大改變，其中有不少關乎華人和華資企業的細則出人意料。

洛杉磯世界日報16日舉辦2021稅務理財線上講座，邀請美國宏盛保險理財CEO黃海蒂講解拜登政府新稅法的改變，其中涉及不少華人及華資公司的稅收。這項由美國眾議院籌款委員會在9月13日推出稅改細節雖未正式通過，但黃海蒂稱大概率會最終通過。

新稅法中有哪些新規會對個人有影響呢？其中，最高等級資本利得稅已經從20%調高至25%，並且法案一旦通過，從2022年9月14日開始實施。資本利得稅只對單人收入4萬元以上，夫妻8萬元以上的人士徵收。

另外個人收入250萬以上，夫妻500萬元以上的，還要額外徵收3%的附加稅。黃海蒂說，很多華人認為，自己的收入不會有這麼多。但是該項稅收標準會將長期資本利得加進去。她說，加州不少高房價地區，如果算上資本利得，很可能會超過收入標準。

此外，新稅法也將2021年的個人1170萬元和家庭2340萬元的遺產稅和贈與稅豁免額，降低為500萬元，且一旦通過，很可能在2022年1月起實行。黃海蒂提醒民眾，在2021年剩下的兩個月裡，民眾一定要請專業的會計師幫助規劃，即時節稅。

另外一些本以為會有較大變動的稅法細則並未改變，包括對華人有較大影響成本墊高(Stepped-Up Basis)稅法。黃海蒂解釋說，例如買賣股票，一支股票價格買入時2元，賣出時15元。繳稅標準是按照賣時15元的價格，而不是買入時2元的價格。成本墊高對遺產繼承繳稅有很重大的影響，例如子女從父輩那裡繼承房產，是按照繼承時的房產市場價值繳稅，而非父輩購買該房產時的價值。另外，關乎房屋投資稅務的1031置換稅法也未改變。

黃海蒂還提到了拜登新稅法對企業的影響。她說，這次稅改對C Corporation收入所得稅進行了較詳細規定。例如，川普稅法對C Corporation最高級別的所得稅由35%降至21%。此次拜登稅改規定，對於收入在0至40萬的小型C Corporation，稅率為18%。40萬至500萬則是21%，500萬以上大企業，最高稅率交到26.5%。

此外，黃海蒂提及的內容還包括信託帳戶、S Corporation護稅法等內容。感興趣的民眾可以到U視頻觀看回放：https://www.youtube.com/watch?v=n-Ftl_x4YQo

拜登 華人 美國

上一則

聖妞回來了 南加州今冬比往年更乾燥

延伸閱讀

COP26在即 拜登砍1500億潔淨電力績效計畫

COP26在即 拜登砍1500億潔淨電力績效計畫
新稅法即將出台家庭如何應對？黃海蒂為您支招

新稅法即將出台家庭如何應對？黃海蒂為您支招
如何讓家庭利益最大化？世報【2021稅務講座】今登場

如何讓家庭利益最大化？世報【2021稅務講座】今登場

拜登批判中國新疆政策 籲全球領袖不應沉默

拜登批判中國新疆政策 籲全球領袖不應沉默
無證客「留在墨西哥」政策 拜登政府擬11月中重啟

無證客「留在墨西哥」政策 拜登政府擬11月中重啟
拜登認3.5兆預算案縮水 刪免費社區學院「以後再爭取」

拜登認3.5兆預算案縮水 刪免費社區學院「以後再爭取」

熱門新聞

近來傳出不少中國留學生在入境美國時遭恐嚇、盤問等事件。（美聯社）

留學生入境洛城被盤問 行李被偷 多是沒剪掉標牌的T恤

2021-10-11 22:03
失踪韓裔女子周蘿倫(Lauren Cho，音譯)。（ABC7視頻截屏）

南加沙漠發現人類遺骸 疑是失踪數月的韓裔女子？

2021-10-11 14:05
南加華人區，近期又湧現出不少碰瓷事件。（讀者提供）

世說新聞／他靠這招訛錢 華裔老夫婦機智識破

2021-10-12 21:25
劉洪新（右）出獄三天後攜母接受世界日報專訪。（記者謝雨珊／攝影）

殺妻華嫌被關近十年出獄 憶當年與妻互動不勝唏噓

2021-10-10 19:43
艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女倒車被「碰瓷」 錄影曝真相

2021-10-09 13:00
華男不打疫苗 染新冠康復又染Delta。(Pexels網頁)

華男拒疫苗 染新冠又中Delta

2021-10-11 02:20

超人氣

更多 >
北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血
密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄
王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬

王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬
美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差
跳入暗黑界人生大翻轉！單親媽賣「性感噴血照」一年狂削百萬

跳入暗黑界人生大翻轉！單親媽賣「性感噴血照」一年狂削百萬