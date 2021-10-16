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聖妞回來了 南加州今冬比往年更乾燥

編譯組／綜合報導
美國太空總署（NASA）衛星顯示，赤道太平洋異常冷的海水溫度。（JPL）
美國太空總署（NASA）衛星顯示，赤道太平洋異常冷的海水溫度。（JPL）

洛杉磯時報報導，美國海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration）的氣候預測中心（Climate Prediction Center）預測，反聖嬰（La Niña）現象在太平洋熱帶地區形成，將從12月持續至明年2月的可能性為87%，這意味著南加州冬季將比往年更乾燥。

這也是反聖嬰現象出現的第二個冬天。

什麼是反聖嬰？

反聖嬰現象通常與溫暖濕潤的聖嬰（El Niño）現象相反，特點是熱帶太平洋中部和中東部海面溫度低於水平外，東風增強，熱帶太平洋中東部雨量減少，西太平洋、印度尼西亞和菲律賓降雨量增加。

反聖嬰現象也會削弱加勒比海和熱帶大西洋風切變，導致大西洋盆地颶風增加。

反聖嬰現象對南加州意味什麼？

通常反聖嬰出現的那年，美國北部較冷、風暴多於平均水平，降水增加，南部地區則較溫暖、乾燥，風暴較少。

根據10月14日發布最新的美國乾旱監測報告，加州和西部大部份地區，繼續受極端或異常乾旱影響。報告指出，該地區需要降水來補充土壤水分，提高地下水、溪水和水庫水位。

事實上，加州正經歷有史以來最熱的夏天。氣象學家斯溫（Daniel Swain）日前推文說，加州目前的乾旱，比2014-2015年乾旱更嚴重，這是自1800年代後期有紀錄以來最嚴重乾旱。

反聖嬰現象的冬季總是乾燥嗎？

事實上並不一定。美國太空總署（NASA）噴射推進實驗室（JPL）研究「聖嬰-南方振盪現象」（El Niño-Southern Oscillation，ENSO）40多年的退休氣象科學家Bill Patzert說，此乾燥情況恐再一年。

ENSO現象分三個階段：聖嬰，指海洋表面變暖。相反的是反聖嬰，指海洋表面變冷。另外是介於兩者之間的中性階段。這些海洋溫度變化，伴隨著大氣和風的變化。

Patzert使用洛杉磯市中心年降雨量數據（7月至隔年6月）代表南加州。根據他從1949-50到2020-21年，對72個降雨年研究發現，南加州共出現25次聖嬰年與26次反聖嬰年，兩者出現頻率大致相等。

聖嬰年平均降雨量為11.64吋。去年冬天，溫和的反聖嬰現象出現時，平均降雨量僅5.82吋。

在反聖嬰現象出現的25年中有十年，市中心降雨量不到十吋，但有四年反聖嬰年，降雨量高於平均，因此儘管罕見，但可能發生。最潮濕的反聖嬰是在2011年，當時市中心降雨量平均為20.20吋。2017年為19吋。

重複發生反聖嬰現象並不少見。最近一次於1973-1975年，1998-2000年和2007-2009年。但Patzert說，不論更乾燥的反聖嬰現象與更濕潤的聖嬰現象，對水利管理者、農民和消防員來說，並不是好消息。

科學家如何研究反聖嬰現象？

噴射推進實驗室科學家們利用衛星技術研究ENSO現象，該技術可探測太平洋水域高度。因為水會在變暖時膨脹，海洋表面更高。水愈冷愈收縮，海洋表面愈低。目前，赤道沿岸較冷的水位比正常低三至六吋。

因此，正如紀錄顯示的那樣，「反聖嬰條件已形成」，太平洋西部恐出現一個暴風雨、潮濕的冬季，而南加州、西南部和美國南部將有個乾燥、降雨較少的冬季。

加州 美國 南加

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