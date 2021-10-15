聖地牙哥縣80%完全接種 室內活動不要求接種證明

聖縣縣政委員會主席弗萊徹（右）接受流感疫苗接種。（聖地牙哥聯合論壇報）

聖地牙哥縣可接種新冠疫苗者，已有80%完全接種，相較之下，加州 平均為72%，洛杉磯縣僅70%。因此，聖縣政府13日表明，聖縣不會比照洛縣 做法，要求進入餐廳、商場或其他室內場所前，所有人都必須出示接種紀錄。

洛杉磯市議會上周以11票對2票通過11月生效的強制令，要求市民在進入室內場所前均需出示接種證明。但是聖縣政委員會主席弗萊徹（Nathan Fletcher）卻表明，因為聖縣的接種比例與高於其他地方，而且新冠新增病例明顯減少，因此聖縣目前沒有強制出示接種證明的計畫。

另外，加州政府似乎也無意強制各縣實施接種紀錄出示令。加州公衛局告訴聖地牙哥聯合論壇報，各縣可以採取比州府更為嚴格的防疫措施。聖地牙哥市長格洛里亞（Todd Gloria）也認為，除非縣府政策改變，該市也不會強制出示接種證明。

今年7月間，洛縣恢復室內口罩令，但聖縣卻沒有恢復，只是提出防疫建議。洛杉磯時報解讀，這種差異從疫情數據或許就能解讀。聖縣先前單日新增病例紀錄落在7月23日，1200人確診；10月13日，新增病例只剩333例。聖縣住院人數也由9月的537人降到現在的287人。

其中的最大原因可能就是聖縣的高接種比例，高於洛縣，也高於全州。加州與各縣統計發現，9月中至10月中，沒有完全接種者占了新增案例的75%，住院比例的98%，死亡人數的86%。聖縣過去1個月的統計也發現，每1000名未接種居民中，確診人數為9.6名，但破防感染比例，依疫苗種類不同，也只在每千人2名至3.5名之間。

洛時分析，這個落差在未來恐怕還會更加明顯，除了聯邦可能允許5歲至11歲幼童接種疫苗，至少34萬4000名聖縣幼童可以接種，而且因為聖縣完全接種比例高，Pfizer、Moderna與J&J陸續開放加強針後，聖縣居民的免疫力將會更強。另外，因為冬季流感高發期將近，聖縣在新冠疫苗接種外，也開始宣導流感疫苗 接種，縣政委員會主席弗萊徹就已完成流感疫苗接種。