17歲以下子女享有3000元至3600元稅優惠

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國稅局 工資和投資司（Wage and Investment Division , IRS）主管Ken Corbin15日表示，2021／2022年度聯邦國稅局子女稅優惠預付金開始申請和發放，今年12月31日之前，5 歲及以下的符合資格子女給予$3600元的稅務優惠，以及在 2021 年年末 6 至 17 歲的子女給予$3000元的稅務優惠，包括2020財年沒有收入和沒有報稅 但有孩子的家庭。

Ken Corbin表示，延長至10月15日的2020年稅務申報季結束，還有幾個月就開始下一個申報季，在未來幾個月内，國稅局將有大量的稅務返回。

他說，在2020年報稅和退稅季中，國稅局發放了數十億元的子女稅優惠預付款，覆蓋千家萬戶。2021年國稅局新的子女稅優惠補助，是美國紓困 援助行動計劃方案的重要組成。過去一年中，七歲以上的兒童獲得最多2000元的補助，2021年的補助上限提高到3000元，每個六歲至17歲符合資格的兒童和青少年都將獲得補助。每一位六歲以下的兒童，只要符合資格，支付上限是3600元。

Ken Corbin表示，新的法案也為特定的納稅群體給與報稅將全部返還，意味著即便沒有支付收入所得稅，或沒有收入的，也可以從新的法案中獲益，預計全國將有3000萬個家庭獲益。