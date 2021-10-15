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【現場直播】附屬住宅單位增建ADU實例

郭小玲
Yang Architect的創辦人，註冊建築師王楊。（王楊提供）
Yang Architect的創辦人，註冊建築師王楊。（王楊提供）

洛杉磯世界日報與華人營建公會，攜手舉辦第三屆「建材裝修大展」，14日首日活動，不少民眾為了解各種與建材和裝修有關的最新資訊和法令，購買物美價廉的最新建材，聆聽建築專業講座，了解ADU州法最新的法規要求，都共襄盛會，現場熱絡人潮攢動。講座現場十分火爆，座無虛席，不少聽眾希望進入已沒有空間，只好在場外掃碼在線觀看直播。活動免費入場，本報並有直播提供讀者最新訊息。

當天活動依照縣府的防疫規定，入場民眾需提供接種疫苗證明。會場外有華埠服務中心前來設攤，給民眾施打流感疫苗和新冠疫苗。

「建材裝修大展」不僅普通屋主收穫多，專業人士也不例外。首日有四場建築專業講座，場場爆滿，民眾聽後積極提問。甚至有民眾現場畫出自家地塊圖紙，要求專業人士幫忙參謀。

14日專程從聖地牙哥駕車來阿罕布拉市聽講座的王太太，因為交通影響錯過想聽的講座，好在她仍可以在YouTube的「U視頻」上回看直播。她並逛了其他建材攤位收穫滿滿。

註冊建築師王楊（Yang Wang）於15日下午1時30分用中文主講的「附屬住宅單位增建ADU實例」（Accessory Awelling Unit）講座，將用加建屋實例講解其中的奧秘。

Yang Architect創辦人王楊是註冊建築師，她將重點講解三種加建屋形式：車庫改造加建屋、與住宅相連的加建屋、獨立於住宅的加建屋。她將詳細對這三種加建屋的注意事項，常見錯誤點進行分析，用實例講解加建屋個中的學問。

15日活動繼續，時間為上午10時至下午6時，地點在Almansor Court, 700 S. Almansor Street,  Alhambra, CA  91801，免費入場，本報並有直播提供讀者最新訊息。15日有四場講題，包括「建築合约必知」、「附屬住宅單位增建ADU實例」、「室內設計」和「ADU州法」。 四場講座可上U視頻看錄影轉播。

流感疫苗 華埠 阿罕布拉

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