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全美23個大都會通脹率 南加內陸最高 洛縣第13

河濱訊
全美23個大都會地區的通脹率統計， 南加州內陸物價上漲比率9月間在全美最多，達6.7%。（示意圖，本報檔案照）
全美23個大都會地區的通脹率統計， 南加州內陸物價上漲比率9月間在全美最多，達6.7%。（示意圖，本報檔案照）

據聯邦勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）對全美23個大都會地區的通脹率統計， 南加州內陸物價上漲比率9月間在全美最多，達6.7%，洛杉磯縣、橙縣是4.6%，居第13位，較去年同期增高近四成。聖地牙哥地區物價漲幅要高於洛縣和橙縣。

據統計，內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣9月間的通貨膨脹率達到6.8%，是全美所有23個都會區最高，是2020年9月通脹率1.7%的四倍。而洛縣和橙縣9月通脹率是4.6%，位列第13位，也幾乎是去年同期通脹率1.2%的四倍。聖地牙哥縣9月間通脹率是6.5%，在23個都會區中排列第四位。

總體看，2021年9月全美通貨膨脹率是5.4%，8月是5.3%，一年前為1.4%。是自2008年以來生活支出最大漲幅，原因與汽油、二手車、食品、旅行等商品價格上漲有關。

目前傳來僅有的好消息是，社安局（Social Security Adminstration）表示，領取社案金支票的6400多萬國內人士、領取社會安全輔助金800多萬民眾，自2022年開始領取社安金額上調5.9%，這是近40年來調整最高水平，平均每個月約增加92元。過去十年，社安金調漲比例平均為1.7%。

橙縣 洛縣 聖地牙哥

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