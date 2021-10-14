​加州近半訴訟是雇傭糾紛 雇主尤要避免錯誤解雇

律師鄭博仁講述錯誤解雇及雇傭訴訟的法律相關內容。（鄭博仁提供）

如果加州 企業雇主還不知道「加州家庭權利法案」（California Family Rights Act，簡稱CFRA）2021的擴展版，那很容易被告且輸很慘。華興保險13日舉辦線上講座，邀請律師鄭博仁講述錯誤解雇及雇傭訴訟的法律相關內容，幫助企業主避開勞工官司雷區。

鄭博仁表示， CFRA新規定生效，該法以往只適用50人以上的公司。但從今年1月開始，適用於所有規模公司的員工。一個員工可以因照顧家人離開公司12周，不管其職位是什麼，等其回來，一定要給其同樣或同等職位及工資。新規定還擴大家庭照顧範圍，包括配偶、子女、孫子、兄弟姐妹和祖父母。這個新規對雇主很難，可是如果雇主不知道新的CFRA，被告就會輸的很慘。

鄭博仁指出，加州每年的訴訟案件幾乎有一半是雇傭糾紛，根據2020年統計，洛杉磯每天有180個官司，一般都涉及勞工法。錯誤解雇(Wrongful termination)是職場常見的訴訟案之一。錯誤解雇理由涉及範圍廣，許多雇主很可能一不小心就觸犯。

他說，為什麼加州50%以上的官司都與勞工法有關？且這個數字還沒有包括工傷，因為90%的美國 人不是雇主就是雇員，且美國法律和其他國家不同，在美國如果是員工贏了，能夠拿回全部律師費，如果輸了，只需要支付開銷。而雇主輸了則需付對方律師費用。如果雇主想拿回律師費，需要重新告員工，不僅要證明其有惡意意圖，還要證明沒有合理的律師接被告的案子。但是一般雇主不會這樣做，尤其加州在全美是勞工法執行最嚴厲的地方，所以很多雇主多數選擇和解，和解不是壞事，因為律師費用太高昂。

鄭博仁說，有人會認為這個法律的設置對雇主不公平，但是如果法律沒有這條關於律師費的存在，就沒有一個律師會接雇員的案子。美國是用官司教導雇主法律是什麼。

錯誤解雇涉及範圍很廣泛，包括工傷，種族、宗教、年齡、性別等各方面。一些台灣公司喜歡對那些60歲以上的員工發辭退信，這就屬於年齡歧視。性騷擾 也歸類在性別歧視裡面，性騷擾有一種是交換行為，如果不接受會減少福利，第二種是累計多次的行為，改變了工作環境，也會變成性騷擾。

面對員工對性騷擾的投訴，雇主最好的辦法是書面寫下投訴並展開調查，不能什麼都不做。99%的員工找律師都會說雇主什麼都沒做，才讓他／她不得不找律師。