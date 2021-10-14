我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA專家：打完莫德納第二劑6個月 長者應再補半針

出走3年半後 美國重返聯合國人權理事會

撞死華婦 南加橙縣男嫌恐面臨終身監禁

記者張宏／綜合報導
爾灣警察局長Michael Kent表示，對酒駕行為絕不姑息。（爾灣警局臉書）
爾灣警察局長Michael Kent表示，對酒駕行為絕不姑息。（爾灣警局臉書）

南加橙縣地檢處14日指出，涉及爾灣（Irvine） 61歲華裔婦女居民陳喬（Kyu Chen，譯音）被撞致死案的21歲被告Luis Marcial Diaz，已於12日被爾灣警局逮捕，並被提起一項謀殺重罪指控；如果罪名成立，Diaz將面臨15年至終身監禁的刑度。

橙縣地檢處表示，被告早在2019年就因為在藥物影響下危險駕駛被警告，他目前被關押在橙縣監獄，保釋金為100 萬元。

今年9月27日早上凌晨4時11分，一輛豐田普銳斯（Toyota Prius）和一輛賓士車在山得谷路（ Sand Canyon ）和爾灣中心路（Irvine Center Drive） 的交叉路口發生碰撞。當時死者陳喬正駕著豐田普銳斯穿過十字路口，與駕賓士車闖紅燈的被告車子相撞。陳喬之後被送往當地醫院治療，但因傷重不治。肇事者Diaz也是爾灣市居民，他當時因被懷疑在藥物影響下駕駛被拘留。

其實Diaz早在2019年7月30日，就被杭廷頓灘警察局逮捕，他涉嫌在藥物影響下駕駛，被指控犯有一項在藥物影響下駕駛的輕罪，一項持有一氧化二氮的輕罪，及一項在沒有駕駛證的情況下駕駛的輕罪。他對三項輕罪指控不認罪。被告因此收到「沃森警告」（Watson advisement ），該警告警告那些酒駕或者藥物使用者，如果他們在酒後駕車時導致死亡，可能會被指控犯有謀殺罪。

當時擔任加州眾議員的橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）起草了安布里茲法案（The Steve Ambriz Ac），法案要求在申請加州駕照的人必須簽署一份表格，如果他們在吸毒或酗酒的情況下殺人，則可被控謀殺。

爾灣警察局長肯特（Michael Kent）表示，Diaz在那個星期一早上服藥後選擇開車，完全缺乏考慮其他人生命的責任感。他的行為必須得到懲罰。

橙縣檢察長史匹澤表示，這是一場本不應該發生的悲劇，因為在陳女士被殺前幾個小時，醫生才設法挽救了被告的藥物過量。但他沒有將那次瀕死體驗銘記於心，而是繼續從事極其危險的活動，讓陳女士付出了生命的代價。她只是開車去上班，但是她卻死在路上。 地檢處將盡所能讓被告替自己的行為付起最大責任，以此嚴厲警告那些酒後或藥物影響下駕車的人。

橙縣 爾灣 警察

上一則

世報建材裝修展講座 鄧樹燦：SB-9法規 須詳細了解

下一則

​加州近半訴訟是雇傭糾紛 雇主尤要避免錯誤解雇

延伸閱讀

各州亞裔人口 加州居首 德州10年來增62萬人

各州亞裔人口 加州居首 德州10年來增62萬人
促成UCI產學合作 橙縣世界事務協會表揚朱高雅妮

促成UCI產學合作 橙縣世界事務協會表揚朱高雅妮
新港灘屋主槍殺入侵者 橙縣檢察長不起訴

新港灘屋主槍殺入侵者 橙縣檢察長不起訴
FASCA橙縣分會慶雙十 音樂會表演精采

FASCA橙縣分會慶雙十 音樂會表演精采
對屋主槍殺闖入者 南加橙縣檢察長決定不起訴

對屋主槍殺闖入者 南加橙縣檢察長決定不起訴
橙縣世界事務協會表揚華裔董事 因促成與UCI合作

橙縣世界事務協會表揚華裔董事 因促成與UCI合作

熱門新聞

艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢

2021-10-08 20:06
艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女倒車被「碰瓷」 錄影曝真相

2021-10-09 13:00
近來傳出不少中國留學生在入境美國時遭恐嚇、盤問等事件。（美聯社）

留學生入境洛城被盤問 行李被偷 多是沒剪掉標牌的T恤

2021-10-11 22:03
失踪韓裔女子周蘿倫(Lauren Cho，音譯)。（ABC7視頻截屏）

南加沙漠發現人類遺骸 疑是失踪數月的韓裔女子？

2021-10-11 14:05
南加華人聚居的羅蘭崗及其附近地區，一天內接連發生Knock knock burglary。（取材自Ring）

世說新聞／華人屋主接連被盜 竊賊竟是年前同一夥

2021-10-09 13:01
劉洪新（右）出獄三天後攜母接受世界日報專訪。（記者謝雨珊／攝影）

殺妻華嫌被關近十年出獄 憶當年與妻互動不勝唏噓

2021-10-10 19:43

超人氣

更多 >
女友跟別人躺在床上 紐約華裔女警開槍 1死1傷

女友跟別人躺在床上 紐約華裔女警開槍 1死1傷
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
2劑效果已太好？FDA：莫德納未符合補強針標準

2劑效果已太好？FDA：莫德納未符合補強針標準
北加亞裔男涉組織賣淫被抓 FBI介入

北加亞裔男涉組織賣淫被抓 FBI介入
女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷