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白宮要求洛港24/7無間斷運營 實務上何時開始尚不明確

記者楊青／綜合報導
洛杉磯港執行長Gene Seroka14日表示，洛杉磯港口開始24/7無間斷運營的時間表尚不明確，主要取決於港口、碼頭工人、卡車司機和超過12萬5000家進出口貨物公司的多方合作。(洛杉磯港提供)
洛杉磯港執行長Gene Seroka14日表示，洛杉磯港口開始24/7無間斷運營的時間表尚不明確，主要取決於港口、碼頭工人、卡車司機和超過12萬5000家進出口貨物公司的多方合作。(洛杉磯港提供)

洛杉磯港執行長Gene Seroka於14日表示，洛杉磯港開始24/7無間斷運營的時間表尚不明確，主要取決於港口、碼頭工人、卡車司機和超過12萬5000家進出口貨物公司的多方合作，不可能一聲令下，立竿見影。

這也是洛杉磯港在拜登總統下令該港每周七天每天24小時全天候開放運行24小時之後，該港高層做出的反應。Seroka表示，我們不可能一根槓桿就能打開所有的大門，但洛杉磯港正全力以赴提高效率，共享信息，加强各部門合作。他表示，洛杉磯港不可能一覺醒來，就變成了24/7。

拜登總統在周三的推文宣布，洛杉磯港將開始24／7運營，以確保美國人可以得到他們需要的商品。他表示，政府方面正在全力以赴，以便進口貨物更快更準確地運送到各地，避免進口貨物供應鏈中斷。

據白宮方面表示，洛杉磯港的進口貨物裝卸和轉運開放時間將比之前增加將近一倍，工作人員將通宵工作，碼頭和倉庫工會將協調增加工人輪班時間。 大型的進口采購商家，包括沃爾瑪（Walmart）、聯邦快遞（FedEx）、UPS、三星（Samsung）、

Home Depot和Target已同意加快操作，以加快和清除碼頭端口貨物的積壓，騰出空間讓一直停泊在近海的大型貨輪進港通關。

洛杉磯港 拜登 工作

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