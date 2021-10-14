我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

出走3年半後 美國重返聯合國人權理事會

新聞周刊分析：2024大選是否可能出現紐森迎戰川普？

雨林、海濱、雪山景色兼具 這個國家公園魅力獨特

記者王若然／西雅圖報導
蒼涼的Rialto海灘。（記者王若然／攝影）
蒼涼的Rialto海灘。（記者王若然／攝影）

華盛頓州最大的城市西雅圖的西邊，座落著奧林匹克國家公園（Olympic National Park）。這座國家公園不算大，在遊客中也算小眾，卻有著獨特的魅力。在奧林匹克國家公園內，可以看到差別甚大的三大景色：雪山、雨林、和海濱景色，讓你在一天內，好似坐著時光機，穿梭在不同的世界裡。

影音來源：記者王若然

奧林匹克國家公園位於華盛頓州的西北角，瀕臨太平洋，與西雅圖有三至四小時車程。如果只遊玩幾個主要景點，兩天時間就可以完成。首先必去的景點有Hurricane Ridge，遊客常常將此地當作第一個遊覽景點，也是公認的公園入口。Hurricane Ridge開車就可到達，該景點位於最高山峰之一的峰頂，可以眺望遠處成群雪山，觀賞茵茵綠草地。

山頂處常有野鹿出沒，吸引遊客爭相拍照。在Hurricane Ridge的北面，只需徒步15分鐘，就可以與加拿大的維多利亞港隔海眺望，在這裡，遊客甚至可以收到「歡迎來到加拿大」的手機短信。Hurricane Ridge的山頂和上下都設有遊客服務中心，十分便利，也不用走太多路，對老人非常友好。

觀賞完皚皚雪山的壯闊，可以沿著公園西邊公路來到Rialto海灘。這裡的海灘與加州海灘有很大區別，海岸有著名的海蝕柱，主要由海水長年的腐蝕衝擊而成，廣闊的海岸線上堆著造型各異又慘白的枯木，也是拜海水衝擊「所賜」。若再往裡走，可以看到一排排、濃密未被侵蝕的高大樹木。海蝕柱、枯木、樹林造就了Rialto海灘獨特的風景。如果碰到陰天，天空和大海都是灰濛濛的一色，加上白色沙灘和枯木，頗有電影中的荒涼感。

看完雪山和海濱，可去最值得期待的雨林景觀。從Rialto海灘驅車南下，再東向深入公園的心臟，就來到了Hoh溫帶雨林區。奧林匹克國家公園有三個溫帶雨林景點，而Hoh雨林因有遊客訪問中心，並設有30分鐘的短時徒步路線，有很多遊客選擇到這裡。來到這裡彷彿置身魔幻童話仙境，下一秒更彷彿有森林精靈出沒；古老的大樹上被密密麻麻的苔蘚爬滿，陽光穿過其中，點亮了地上鬱鬱蔥蔥的植物，眼前盡是一片無所不在的「綠」。

離開雨林景點，相當於也已觀賞完奧林匹克國家公園的三大主要美景，可說心滿意足，同時也會感嘆大自然的鬼斧神工。沿著101號公路南下回到西雅圖的途中，可以順路去Kalaloch 沙灘一覽「生命之樹」。這棵被世人封為生命之樹的大樹，座落在海岸上，樹根下方已經被掏空，僅有一些零星的樹根扎於兩側的泥土中，大多數樹根暴露在空氣中，隨風搖擺。這主要是受到海水侵蝕，海岸泥土被帶走，令這顆樹根依賴的泥土也在消失中。然而在這種情況下，這顆樹依然綠葉蔥蔥屹立不搖，保持著頑強的生命力。

Hoh雨林景觀。（記者王若然／攝影）
Hoh雨林景觀。（記者王若然／攝影）
生命之樹。（記者王若然／攝影）
生命之樹。（記者王若然／攝影）
公園最大的瀑布Sol Duc Falls。（記者王若然／攝影）
公園最大的瀑布Sol Duc Falls。（記者王若然／攝影）
在Hurricane Ridge，與加拿大的維多利亞港隔海眺望。（記者王若然／攝...
在Hurricane Ridge，與加拿大的維多利亞港隔海眺望。（記者王若然／攝影）

西雅圖 華盛頓州 加拿大

上一則

洛市警員遭槍擊 14歲少年嫌犯被捕

延伸閱讀

19歲大學生溺斃 芝公園局挨告須裝救生圈

19歲大學生溺斃 芝公園局挨告須裝救生圈
上市公司高管溺斃酒店海灘 施救者也亡

上市公司高管溺斃酒店海灘 施救者也亡
生態悲劇 南加海岸嚴重漏油 約3000桶油量汙染知名海灘

生態悲劇 南加海岸嚴重漏油 約3000桶油量汙染知名海灘

拉古納海灘奢華美景有特色 好玩項目多

拉古納海灘奢華美景有特色 好玩項目多
南加這個隱秘海灘 安靜、富有藝術氛圍

南加這個隱秘海灘 安靜、富有藝術氛圍
「風火」延燒紅杉國家公園 危及巨杉

「風火」延燒紅杉國家公園 危及巨杉

熱門新聞

艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢

2021-10-08 20:06
艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女倒車被「碰瓷」 錄影曝真相

2021-10-09 13:00
近來傳出不少中國留學生在入境美國時遭恐嚇、盤問等事件。（美聯社）

留學生入境洛城被盤問 行李被偷 多是沒剪掉標牌的T恤

2021-10-11 22:03
失踪韓裔女子周蘿倫(Lauren Cho，音譯)。（ABC7視頻截屏）

南加沙漠發現人類遺骸 疑是失踪數月的韓裔女子？

2021-10-11 14:05
南加華人聚居的羅蘭崗及其附近地區，一天內接連發生Knock knock burglary。（取材自Ring）

世說新聞／華人屋主接連被盜 竊賊竟是年前同一夥

2021-10-09 13:01
劉洪新（右）出獄三天後攜母接受世界日報專訪。（記者謝雨珊／攝影）

殺妻華嫌被關近十年出獄 憶當年與妻互動不勝唏噓

2021-10-10 19:43

超人氣

更多 >
女友跟別人躺在床上 紐約華裔女警開槍 1死1傷

女友跟別人躺在床上 紐約華裔女警開槍 1死1傷
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
2劑效果已太好？FDA：莫德納未符合補強針標準

2劑效果已太好？FDA：莫德納未符合補強針標準
女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷
北加亞裔男涉組織賣淫被抓 FBI介入

北加亞裔男涉組織賣淫被抓 FBI介入