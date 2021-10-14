影╱南加建材裝修展登場 專業講座提供最新最即時資訊

世界日報與華人營建公會共同舉辦「建材裝修大展」，現場的訂單及交易金額大。（檔案圖）

洛杉磯 世界日報與華人營建公會攜手在14和15日兩天舉辦第三屆「建材裝修大展」，提供各種與建材和裝修有關的最新資訊和法令，並有建築專業講座；活動已於14日上午10時登場，當天活動免費入場，本報並有直播提供讀者最新訊息。

當天將有四場建築專業講座，分別是上午11時至11時45分，德倫學院負責人鄭德倫主講「如何裝修舊宅，拍賣屋致富之路及SB9法案」；下午1時30分至2時15分，建築師涂洛雅主講「聖蓋博 市設計審查委員會審查要點」；下午2時30分至3時15分，皇佳商業銀行代表主講「住宅抵押、增建加建貸款 」；下午3時30分至4時15分，為土木工程師的羅斯密市副市長鄧樹燦（Sean Dang），將以英語主講「細分地塊的基礎以及SB-9的不確定性」。

直播連結如下:

今年的建材裝修展展商報名踴躍，加入很多新的建材商家，讓建材裝修專業人士和民眾有直接交流機會。專業講座包括洛杉磯縣第一線專業人士帶來ADU州法最新的法規要求，分享如何能最快拿到許可，讓民眾減少走彎路等撇步。

「建材裝修大展」舉辦時間是10月14日（周四）及10月15日(周五）上午10時至下午6時，地點在Almansor Court, 700 S. Almansor Street, Alhambra, CA 91801。