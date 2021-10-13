別怕回中國難 程序繁 南加現有一站式服務

華人回國難，程序繁，旅遊從業人員提供一站式服務。（顧彬彬提供）

因為新冠疫情 ，很多滯留在美的華人 難圓回國夢，他們或擔心路上的感染風險，或因居高不下的昂貴機票、長時間的酒店隔離，也有不少華人對回國所需的繁瑣程序感到困惑。針對這樣的市場需求，一些旅遊從業人員看準商機，為回國華人提供機票、雙檢測 、健康碼、交通等全方位一站式服務。

洛杉磯旅遊業內人士顧彬彬表示，「因疫情防控，回中國必須提前進行相關檢測，並獲得合格結果，檢測標準一次次地在調整。」因程序繁瑣，政策不斷更新，很多想回國的華人，特別一些老年朋友表示毫無頭緒，在旅遊業從事近20年的顧彬彬和他的專業團隊，給回國華人提供一站式服務。

首先是購買機票，確定航班具體時間。顧彬彬對中美之間的航班如數家珍，「洛杉磯直飛中國現在一周有六個航班，三家航空公司在飛，國航週二飛深圳，週日飛北京，南航週五、週日各飛一班廣州，廈門航空週一、四各飛一班。目前機票最低價大概在2200美金，最高是3000美金左右。」

顧彬彬所在的團隊幫助客人購買機票，他說他的出票價格普遍比市場便宜，確定航班時間後，就要根據日期倒推需在哪天做雙檢測，「我們會根據領事館的要求幫客人安排雙檢測的時間地點，提供有償接送服務，以及在檢測站的現場服務，比如翻譯、填表，解釋各種回國政策。」

要求接送服務的客人大多來自外州，在洛杉磯交通不便，顧彬彬稱會按照行程距離確定接送費，為避免感染風險，陌生人之間不能拼車。領事館指定的洛杉磯實驗室官方雙檢測費用大概在260美金左右，基本上能做到早上檢測，晚上出結果。

一站式服務還包括申請回國健康碼，顧彬彬說他們免費提供這項服務，教客人如何一步步申請健康碼，如需上門服務，則需支付一定的交通費，「客人回國所需的一站式服務可以全部找我們，或者選擇其中任何一項，如只需申請健康碼，那就完全免費。」

自去年疫情爆發以來，不少旅遊從業人員面臨失業、轉行，顧彬彬說一開始自己也遭遇同樣的失業處境，「整個旅遊業幾乎被完全顛覆，絕大部分同行都轉行或銷聲匿跡，但近20年的從業讓我積累了很多資源，並讓我在疫情中面對需求做出及時反應。」

從疫情初期僅存的機票業務，到如今的回國一站式服務，顧彬彬將事業的危機轉換成生機，他還是一個在社交媒體上擁有百萬粉絲的博主，「我在這個行業已有口碑，很多人來諮詢回國的事，我就及時在自媒體上發布回國政策，更新各種動態消息，百萬粉絲量從一定程度上也保證了我的業務量。」