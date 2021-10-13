洛縣警方搗毀非法大麻藥店 查獲53磅大麻及非法槍支

查獲槍支。（警局提供）

洛杉磯 縣波莫那市（Pomona）警方12日晚在市區一座建築物內查獲53磅大麻 及非法槍支 （ghost gun），警方稱這是一家非法大麻藥店，該案已經移交洛杉磯縣地檢署。

波莫那市警局多次接到居民舉報，警方特別調查執法小組於12日晚7時30分趕到被舉報的地點， 北Towne街908號一座建築物，該地點業者曾多次被開罰單及警告，一直拒絕停止營業。警官柯特曼說，市府規定未獲許可的商號，任何人禁止進入。

警方繳獲的非法槍支是一把幽靈槍，也稱為kit guns或80-percent guns，實際是通過合法購買的槍械零件，在家裡組裝的槍支，由於是私自組裝，警方也很難追蹤，有的槍支組裝80%，不是完整槍支，私下通過槍展或網絡銷售。聯邦法律規定，槍支需有序列號，且購買者要有背景調查，但幽靈槍擁有者這些要求都不具備，給社會治安帶來危害。

警方在10月5日晚，也在市區取締一家非法大麻藥店。這個非法大麻經營場所位於東East End街575號，也曾多次被民眾舉報。警方查獲百餘磅大麻製品。